Lila Moss, la hija de Kate Moss, reveló que padece de diabetes Tipo 1 y por esta razón utiliza una bomba de insulina. | Fuente: Instagram/ Lila Moss

Kate Moss, la icónica modelo inglesa regresó a las pasarelas durante el desfile Fendace, la combinación de Fendi y Versace, en la semana de la moda en Milán. Pero lo que más sorprendió durante este evento es que su hija, Lila Moss, también subió a la pasarela, pero con un pequeño gesto ha visibilizado y apoyado a millones de diabéticos en todo el mundo.

La modelo de 19 años llevaba puesto un saco con detalles dorados sobre un body ceñido que dejaba al descubierto sus piernas, así que dejó ver su bomba de insulina. Lila Moss llevaba un dispositivo en el muslo que ejerce de páncreas artificial y libera en el organismo la insulina necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo.

El gesto de la joven ha sido aplaudido por muchas asociaciones de diabetes a nivel global porque los niños, y sobre todo los adolescentes con esta enfermedad, suelen sentirse avergonzados por llevar dispositivos pegados al cuerpo (sensores, puertos, catéteres, bombas) para controlar la enfermedad.

Durante una entrevista a The Kit, Lila Moss reveló que padece diabetes Tipo 1 y que necesita este aparato para que su cuerpo reciba constantemente insulina y su salud no se vea comprometida.

"Muchas personas no saben que tengo diabetes. No es visible desde afuera, así que nadie sabe solo mirándome", explicó Moss durante la entrevista mencionada. Aunque no es la primera vez que la modelo muestra en público la bomba de insulina sí ha hecho un paso histórico al exhibirlo con orgullo durante la semana de la moda en Milán. Un gesto muy aplaudido por los internautas y sobre todo por los que padecen esta enfermedad, que consideran relevante visibilizarlo y concienciar a la población sobre esta enfermedad.

Otra supermodelo visibiliza a la diabetes

Lila Moss no es la única modelo en visibilizar a la diabetes. La australiana Bambi ha compartido con Beyond Type 1 cómo es su rutina de cuidados cuando tiene que viajar para atender sus compromisos profesionales. La modelo incluso publicó una foto colocándose la insulina y explicó todo el sufrimiento que padeció durante los primeros años de la enfermedad.

"No me importa mostrarme inyectándome insulina. Esta es mi vida. Me pongo insulina lenta una vez al día y rápida con el desayuno, la comida y la cena. Antes llevaba bomba, pero ahora he vuelto a las jeringas", explicó la modelo.



LO que han hecho Lila Moss y Bambi puede ayudar a darle visibilidad a una enfermedad que no deja de crecer y que afecta al 9,3% de la población mundial.

