Kate del Castillo espera que 'La reina del sur' se desvincule de las 'narcoseries'. | Fuente: Instagram

Falta menos de una semana para que se estrene la tercera temporada de ‘La reina del sur’ y Kate del Castillo está ansiosa por que los fanáticos de la serie puedan volver a ver a Teresa Mendoza que pasó cuatro años en la cárcel y buscará venganza.

Si bien la trama inició como una historia sobre una mujer que inicia en el mundo del narcotráfico, la actriz mexicana aseguró que esta vez, se aleja de este tema. “Yo sé que para todos es eso (narcotráfico) porque está basado en el libro de Arturo (Pérez-Reverte), pero en esta tercera ya no es una historia de narco”, dijo.

En la obra que menciona Kate del Castillo, su personaje se convierte en una criminal de Sinaloa y también la jefa de un cártel. “Nos estamos manteniendo alejados de eso (narco) y ahora es más un tráiler político y de acción”, agregó para Notistarz.

La temporada 3 de ‘La reina del sur’ se estrena el 18 de octubre por Telemundo y, en relación con las anteriores, es diferente porque “será muy interesante ver cómo le hemos dado la vuelta y se ha convertido en algo divertido, de pura acción y de cosas políticas, traiciones, mostramos la corrupción entre Estados Unidos y México, y luego lo que sucede en Latinoamérica”.

En la serie también se abordan temas importantes como la trata de personas y espera mostrar como “trafican con chicas y Teresa Mendoza se va enterando de una red de corrupción la cual va a desenmascarar”.

Para finalizar, Kate del Castillo se siente feliz interpretando a su personaje que le ha dado satisfacciones en “todos los sentidos” y recuerda que después del éxito de la primera temporada, no quería hacer la segunda, pero le fue también -mejor que la anterior- y está segura que esta “le va a ir todavía mejor”.

Kate del Castillo protagoniza 'La reina del sur 3' en Lima y Machu Picchu

Teresa Mendoza regresa más fuerte que nunca en la tercera temporada de 'La reina del sur'. Telemundo publicó un avance de los nuevos episodios de la serie protagonizada por Kate del Castillo, que, en imágenes, aparece interpretando su papel en las calles del Centro Histórico Lima y en la ciudadela de Machu Picchu.

El tráiler fue presentado durante la reciente edición de los Billboard Latin Music Awards, donde la actriz y modelo mexicana fue presentadora oficial junto al acto Jaime Camil.

En octubre de 2021, Kate del Castillo llegó al Perú para grabar algunas escenas de la serie de basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, que, en esta oportunidad, su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en Lima y Cusco, la mexicana contó sus impresiones sobre su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así... ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", dijo a El Comercio.

