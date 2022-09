'La reina del sur 3': Kate del Castillo aparece en Machu Picchu en nuevo avance de la serie | Fuente: Telemundo

Teresa Mendoza regresa más fuerte que nunca en la tercera temporada de La Reina del Sur. Telemundo publicó un avance de los nuevos episodios de la serie protagonizada por Kate del Castillo, que, en imágenes, aparece interpretando su papel en las calles del Centro Histórico Lima y en la ciudadela de Machu Picchu.

El tráiler fue presentado durante la reciente edición de los Billboard Latin Music Awards, donde la actriz y modelo mexicana fue presentadora oficial junto al acto Jaime Camil. En el avance se confirmó que la nueva temporada de La Reina del Sur se estrenará el 8 de octubre.

En octubre de 2021, Kate del Castillo llegó al Perú para grabar algunas escenas de la serie de basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, que, en esta oportunidad, su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en Lima y Cusco, la mexicana contó sus impresiones sobre su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así... ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", dijo a El Comercio.

Kate del Castillo ya no quiere hacer historias de latinos

Si algo ha buscado la actriz mexicana Kate del Castillo ha sido diversificar su trabajo. Por eso, ahora que tiene el poder de producir historias, lo hace todo bajo la consigna de borrar la categorización de "lo latino" en la industria. En una entrevista con la agencia EFE, la intérprete dijo que lo importante es "hacer buenas historias".

"Yo no quiero hacer nada más cosas de latinos, quiero hacer buenas historias para latinos o no para latinos, como sea, no quiero que nos estén etiquetando en lo que debemos hacer para un tipo de audiencia", dijo la actriz, protagonista de La Reina del Sur.

Kate del Castillo estuvo en México para grabar The Beautiful Lie, la versión moderna del clásico de la literatura Anna Karenina, que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta Hari Sama.

"Me enorgullece muchísimo poder haber regresado mi país a filmar con una producción mía, porque si me espero a que me llamen me quedo ahí", contó la actriz de 49 años.

Aunque la historia "es una tragedia en sí", y Sama es conocido por relacionarse con temas lúgubres, la actriz consideró que se trata de un proyecto muy luminoso.

"Tiene mucha luz, en una serie muy intimista, es mucho de personajes y tiene unas cosas super lindas, me atrevo decir que es muy elegante, entonces dentro de la tragedia que es 'Ana Karenina', pues bueno hay luz", aseveró.

El proyecto se encuentra en posproducción por lo que aún no puede precisar su fecha de estreno, sin embargo, Kate del Castillo acaba de estrenar por Roku Hunting Ava Bravo, y por HBO Max acaba de estrenar Armas de mujer, un proyecto con el que demuestra que es necesaria la visibilización de la gran diversidad de mujeres que existen en el planeta.

