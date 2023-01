Kate del Castillo es una actriz mexicana conocida mundialmente por intepretar a Teresa Mendoza en 'La reina del sur'.

La tercera temporada de ‘La reina del sur’ es todo un éxito. Teniendo como locación varios países de Latinoamérica como Perú, Argentina y Bolivia, se habló de una posible continuación de la historia de Teresa Mendoza.

Hasta el momento no es confirmado, pero la actriz Kate del Castillo considera que no hay necesidad de alargar la serie en una temporada 4. Tras su paso por el programa La Mesa Caliente, la protagonista cree que es bueno poner un stop a las grandes producciones.

“No sé, yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla”, comentó. Con ello se desvanecen las probabilidades de una continuación, sin embargo, Telemundo podría cambiar de parecer.

Asimismo, medios internacionales aseguran que ‘La reina del sur’ ya no tiene más para contar: “La historia no da para mucho más, por lo que las posibilidades de que renueve por una cuarta temporada son, cuanto menos, ínfimas”.

Así fue el rodaje de "La reina del sur 3" en Machu Picchu

Tras su paso por Ollantaytambo, Kate del Castillo y la producción de 'La reina del sur 3 'llegaron a Machu Picchu el 11 de octubre de 2021. En varios videoclips, compartidos a través de stories en su cuenta de Instagram, la intérprete dejó ver su recorrido en tren hacia la séptima maravilla del mundo.

En el mismo material, la estrella mexicana agradeció el "privilegio" de grabar en este sitio turístico. "Venimos regresando de una maravilla, Machu Picchu. Pero la maravilla es que mucha gente va a Machu Picchu, pero no trabajando, y trabajando es una experiencia increíble, porque nuestro trabajo es tan hermoso que nos hace vivir estas experiencias", dijo.

Aquel día, rodeada de sus colegas de producción y desde el vagón del tren, Kate del Castillo afirmó que volvían a Cusco "borrachos de experiencia de estar todos juntos, trabajando en un lugar así". "Es una experiencia increíble", manifestó.

Terminadas las escenas en la ciudad andina, el equipo de trabajo de 'La reina del sur' regresó a Lima para continuar con la historia de Teresa Mendoza. Es así que estuvieron en el Jirón Ocoña, en el Centro de Lima, donde culminaron sus grabaciones. Después de agradecer al público peruano por su cálida bienvenida, partieron hacia Colombia para seguir con el rodaje.

Meses después de grabar en Lima y Cusco, Kate del Castillo contó en una entrevista con El Comercio sus impresiones sobre su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así... ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", afirmó en febrero de 2022.





