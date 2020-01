La intérprete de "Shallow" confesó a Oprah Winfrey los abusos que vivió de joven. | Fuente: Instagram

Oprah Winfrey está estrenando su nuevo programa del 2020 al que llamó "Vision: Your life in focus" donde conversará con diferentes personalidades del espectáculo para conocer un poco más sobre su vida.

La primera invitada de la noche fue Lady Gaga quien durante la transmisión, habló a corazón abierto sobre la enfermedad que sufre desde hace más de cinco años. La cantante confesó que padece de fibromialgia, un mal inmune que aqueja todo el cuerpo haciendo que los dolores vayan de los pies a la cabeza.

La intérprete comentó que para mantenerlo controlado necesita tener estabilidad mental y está en constante tratamiento. "Lo interesante de esto es que a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con los médicos, la fibromialgia puede ser tratada con terapia da psicológica y esta condición debe tratarse con con condición médica. No debe ser ignorada", aseguró.

Mientras avanzaba la entrevista, Lady Gaga contó pasajes de su vida como la violación que sufrió cuando era joven: "Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante", dijo conmovida al recordar este triste hecho.

Continuó contando que padeció de estrés post traumático luego de haber sido ultrajada. La actriz de 'A Star is Born' estuvo viajando por el mundo y nunca pudo tratar este trauma. "De repende me convertí en una estrella y estaba de gira por todos lados, moviéndome de la habitación del hotel al garaje, a la limusina, al escenario y nunca lo enfrené. Hasta que de pronto comencé a experimentar este increíble dolor, algo así como una extrapolación del dolor y lo enferma que me sentí después de ser violada".

Lady Gaga ya había hablado en público sobre la terrible experiencia que vivió a los 19 años en el 2018, y ahora confiesa que después de 14, puede alzar la frente sin sentirse avergonzada.