Lady Gaga detalla lo que tuvo que pasar tras sufrir de depresión. | Fuente: Instagram | Lady Gaga

Lady Gaga, la artista reconocida internacionalmente por sus canciones y su look extravagante, tuvo una emotiva entrevista con Lee Cowan para la CBS donde habló sobre su lucha interna para no perder su identidad.

Stefani Germanotta, nombre verdadero de la intérprete de “Poker face”, confesó que su mayor enemiga es ella misma”: “No puedes ir al supermercado. Si vas a cenar con tu familia, alguien viene a la mesa, no puedes cenar con tu familia sin que se trate de ti, siempre se trata de ti. Todo el tiempo es acerca de ti", aseguró la ganadora del Oscar 2020.

Con el lanzamiento de su disco “Chromatica”, Lady Gaga considera que sus canciones son una mirada interna a las etapas oscuras de su vida como los problemas mentales: “No hay una canción en ese álbum que no sea verdad, ni una sola”, dijo la cantante a Cowan.

Por otro lado, comentó que la letra de “911” es una referencia de la época cuando entraba en pánico solo por ser Lady Gaga: “Me rendí por completo conmigo misma”, agregó. A pesar de los reconocimientos, el dinero y las oportunidades de trabajo, confesó llegó a odiarse:

“No siempre es fácil si tienes problemas mentales para que otras personas los vean. Solía autolesionarme (...) No pensé que nadie pudiera ver porque la salud mental es invisible”, contó.

Si bien asegura que quiso reponerse, no fue fácil ya que tenía “pensamientos suicidas todos los días”: “Realmente no entendía por qué debería vivir más que para estar allí para mi familia”, dijo Germanotta.

La actriz también confesó que lo que ayudó a que tuviera depresión y más problemas fue que la gente no la dejaba en paz por el hecho de ser famosa, es decir, no respetaban su privacidad:

“Si estoy en la tienda de comestibles y alguien se me acerca mucho y me pone un teléfono celular en la cara y comienza a tomar fotografías, entro en pánico total, dolor en todo el cuerpo. Tengo mucho miedo. Me tratan como si fuera un objeto”, aseguró Lady Gaga.

A pesar de ello, la intérprete de “Rain on me” sabía que era necesario desfogarse haciendo música por lo que no se dio por vencida y desde que lanzó ‘Chromatica’, pudo hallar un equilibrio en su vida:

“Resulta que me di cuenta de que incluso sin querer estar viva, todavía sé cómo escribir una canción. Así que en el disco encontré una manera de amarme a mí misma”, sostuvo. Al concluir la entrevista, Stefani aseguró que “ya no odia a Lady Gaga” porque sino hubiese pasado cosas malas, no valoría las buenas.