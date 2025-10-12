¿Lady Gaga se une al elenco de 'El diablo viste a la moda 2'? Esto es lo que sabemos

Lady Gaga fue vista en la ciudad donde se rodaban escenas de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la película que conquistó al público en 2006.

Noticias emocionantes para los little monsters. La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga podría sumarse al elenco de la esperada secuela de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), según confirmó la revista Variety.

Por ahora, se desconoce qué papel interpretará la artista, pero su nombre ya genera expectativa entre los seguidores de la icónica película. La nueva entrega, que reúne al elenco original, comenzó su rodaje el 30 de junio y tiene previsto su estreno en cines en 2026.

Gaga: de la música a la actuación

Lady Gaga debutó en la gran pantalla en 2018 con Nace una estrella, actuación que le valió su primera nominación al Oscar. Tres años después, brilló en La casa Gucci, donde recibió elogios de la crítica. Sin embargo, su carrera dio un giro arriesgado en 2024 al interpretar a Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, el polémico musical protagonizado por Joaquin Phoenix.

En televisión, Gaga también ha destacado con su participación en American Horror Story: Hotel (2015), con un papel por el que ganó un Globo de Oro, y su regreso al año siguiente en Roanoke. Este 2025, además, se unió al elenco de la segunda temporada de Merlina.

¿Lady Gaga en el set de El diablo viste a la moda 2?

Tras ofrecer cuatro conciertos en Londres como parte de su gira mundial The Mayhem Tour, Lady Gaga fue vista en Milán, donde se filmaba una de las escenas de El diablo viste a la moda 2. Su aparición desató rumores sobre su participación en la cinta.

El filme marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, junto a nuevas incorporaciones como Simone Ashley (Sex Education), Helen J. Shen (Maybe Happy Ending), Conrad Ricamora (Oh, Mary!) y el comediante Caleb Hearon.

Estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, El diablo viste a la moda se convirtió en una comedia de culto al retratar el lado más feroz del mundo de la moda. Recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla y recibió dos nominaciones al Oscar, además de tres a los Globos de Oro, uno de ellos ganado por Streep por su interpretación de la implacable Miranda Priestly.

¿De qué tratará El diablo viste a la moda 2?

En esta segunda parte, Miranda Priestly (Streep) enfrenta el final de su carrera en medio del declive de las revistas impresas. Su antigua asistente, Emily Charlton (Blunt), ahora convertida en una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo, se convierte en su principal rival.

Según un informe de Puck News, Emily podría ser la clave para reimpulsar la carrera de Miranda, lo que promete una historia llena de ambición, moda y rivalidades renovadas.

¿Cuando se estrena El diablo viste a la moda 2?

La secuela de El diablo viste a la moda llegará a los cines de Estados Unidos el 1 de mayo de 2026, según confirmó Variety. Aunque Disney aún no ha anunciado la fecha para Latinoamérica, se espera que el estreno ocurra un día antes, como suele ser costumbre.

