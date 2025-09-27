"Es mi día favorito del año”: Lady Gaga celebra el cumpleaños de su prometido con románticas fotos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Lady Gaga sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su pareja, el empresario Michael Polansky, con motivo de su cumpleaños número 42. La artista, de 38 años, compartió en Instagram varias fotografías que muestran la complicidad y el cariño que caracteriza a la relación.

El romántico mensaje Lady Gaga a su prometido

En su publicación, Gaga expresó lo orgullosa que se siente de Polansky y aseguró que el día de su nacimiento es su fecha favorita del año.

“Feliz cumpleaños a mi cariño. Espero que 42 sea tu mejor año hasta ahora, has hecho mucho en tus 42 años. Estoy tan orgullosa de ti cada día. Y muy agradecida por este día en que viniste al mundo, fue el día más especial. ¡Este es mi día favorito del año! Un día fresco y casi lluvioso, una larga caminata, con el fondo de una dulce sonrisa de cumpleaños y muchas risas y pastel de comida de ángel con salsa de chocolate. Hasta esta cabra sabe lo que un día feliz es tu cumpleaños para mí”, dijo en referencia a la primera foto de su cuenta de Instagram.

Las fotografías publicadas en redes sociales muestran a la pareja en un entorno campestre, donde se les ve besándose junto a unas cabras. Fuente: Instagram: @ladygaga

Una relación sólida desde 2019

Lady Gaga y Michael Polansky mantienen una relación desde 2019, marcada por el equilibrio entre la discreción y los gestos públicos de afecto. Aunque la cantante suele reservar sus redes sociales para momentos especiales, en varias ocasiones ha mostrado a Polansky como un apoyo fundamental en su vida personal y profesional.

A inicios de septiembre, la intérprete de Bad Romance lo describió como “mi artista del año” y “el amor de mi vida” en una publicación sobre su nuevo álbum Mayhem, destacando el acompañamiento que él le ha brindado en cada etapa del proyecto.

Su torta decorada con fresas tenía la frase “Feliz cumpleaños Michael”, con la que Polansky sopló las velas.Fuente: Instagram: @ladygaga

¿Quién es el prometido de Lady Gaga?

Lady Gaga y Polansky, un empresario tecnológico y filántropo, hicieron público su romance por primera vez en Instagram durante el fin de semana de la Super Bowl en 2020, precisa CNN.

Aunque la pareja ha llevado su relación con cierta discreción, la intérprete de A Star is Born suele compartir algunas imágenes y mensajes sobre su noviazgo en sus perfiles de sus redes sociales.

CNN recuerda que la cantante dijo en un mensaje en 2021 al referirse a Polansky: “Cuando tu bf (mejor amigo) te envía todas las flores de Roma por tu cumpleaños”, mostrando una imagen con un espectacular arreglo floral que su novio le había regalado por su onomástico.

“Te quiero cariño. No puedo esperar a estar en casa contigo y nuestros perros, es todo lo que necesito”, escribió la cantante en otro post.

En otras imágenes aparecen disfrutando en un food truck.Fuente: Instagram: @ladygaga