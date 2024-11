"Estoy tomando mate en la puerta": Trueno ganó un Latin Grammy, pero no lo dejaron entrar a la ceremonia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante los Latin Grammy 2024, Trueno, aclamado rapero argentino y ganador en la categoría de "Mejor Fusión/Interpretación Urbana" por su canción Tranky Funky, enfrentó una situación inesperada: se le negó la entrada a la ceremonia, a pesar de su estatus de ganador.

Este incidente generó reacciones entre sus seguidores y en redes sociales, quienes expresaron su descontento con el trato hacia el artista. A través de su cuenta de Instagram, el también compositor compartió un video donde se le escucha decir: "El primer artista que gana un Latin Grammy que no le dejan entrar a los premios. Estoy tomando un mate acá en la puerta, no me dejan entrar, pero ganamos. Argentina en la casa", mencionó con una sonrisa.

A pesar del impase, Trueno se mostró feliz por llevarse un Latin Grammy y recibió el apoyo de sus fanáticos. "Tremendo temón, sí merecía un premio", "Ganó la música real y de calidad", "El que gana este premio no necesita recibirlo", "Es el resultado del esfuerzo y dedicación", "Siempre representando a Argentina", fueron alguno de ellos.

Cabe resaltar que, si bien no pudo estar en la ceremonia para recibir su gramófono, la Academia lo anunció como uno de los artistas que se presentarán en el escenario.

Trueno reveló que no lo dejaron entrar a la gala de los Latin Grammy pese a que ganó un premio. | Fuente: @trueno

¿Quién es Trueno?

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, es un rapero y freestyler argentino reconocido por su estilo distintivo y sus letras que abordan temas sociales y personales. Nació en Buenos Aires en 2002 y comenzó su carrera en batallas de freestyle, donde ganó popularidad y respeto en la escena del rap latino.

Alcanzó el éxito masivo con su álbum Atrevido y ha colaborado con artistas de renombre, destacándose en géneros como el rap, el trap y la música urbana.

Los artistas más nominados a los Latin Grammy 2024

Karol G y Bad Bunny se consolidan como los grandes favoritos para los Latin Grammy 2024, cada uno con ocho nominaciones. Junto a la colombiana y al puertorriqueño, el productor Edgar Barrera destaca con el mayor número de nominaciones, acumulando nueve. Karol G y Bad Bunny compiten en las principales categorías, incluyendo Grabación del Año: Karol G por Mi ex tenía razón y Bad Bunny por Mónaco.

Además, Juan Luis Guerra también es un fuerte contendiente con cinco nominaciones, destacando en la categoría de Álbum del Año con Radio güira. La competencia se intensifica con Shakira, Residente y Karol G también en esta categoría, con sus álbumes Las mujeres ya no lloran, Las letras ya no importan y Mañana será bonito, respectivamente.

