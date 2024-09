De Moyobamba al Latin Grammy 2024: Ciro Hurtado rinde homenaje al Perú con su disco 'Paisajes'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Me llamaron muy temprano y me dijeron que estaba nominado a los Latin Grammy, ahí recién me desperté bien", contó entre risas el guitarrista y músico peruano Ciro Hurtado. Su álbum Paisajes está dentro de la categoría Mejor Álbum Folclórico y, para crearlo, se inspiró en el Perú. “Cuando vivía allá viajé por mucho por las tres regiones y recorrí todo en un bus".

Desde que llegó a Estados Unidos en 1995, fue la nostalgia, el amor por la tierra, los paisajes y la gente de su país que lo llevó a plasmar sus sentimientos en la música latinoamericana. En Norteamérica, formó su grupo Huayucaltia y está integrado por músicos de México, Colombia, Argentina y, por supuesto, de Perú.

"Tocamos mis composiciones y después comencé a componer con ritmos colombianos, argentinos, música jarocha mexicana, de todo. Este grupo llegó a un público muy grande y aquí tocamos en escenarios grandes porque representamos a toda Latinoamérica", agregó Ciro Hurtado a RPP.

¿Cómo nos ven en Estados Unidos? Para el guitarrista, nuestra música suena fuerte, especialmente la afroperuana, gracias al cantante David Byrne quien lanzó el álbum recopilatorio Afro-Peruvian Classics: The Soul of Black Peru, sin embargo, el género chicha también está ganándose un lugar. "La gente joven está escuchando chicha. Hay grupos de chicha en el Este de Los Ángeles".

Esta no es la primera vez que Ciro Hurtado es nominado a los Latin Grammy. En 2015, fue considerado por su álbum Ayahuasca Dream, un disco inspirado en la magia y el misticismo de la selva peruana. Y aunque no ganó en la categoría señalada, el artista reveló que sí estuvo en el equipo del disco ganador del Latin Grammy, Los Animales de Mr. G, que estuvo compitiendo en la categoría Best Latin Children's Album.

En su extensa carrera, también ha compuesto y participado musicalmente en varias películas y documentales como la película clásica de Ron Fricke Baraka, Dead Women in Lingerie, Max is Missing, Hope Street, Monsters, Peru: The Royal Tour y From Wharf Rats to Lords of the Docks.

No es la primera vez que Hurtado participa en el mencionado evento, pues en el 2015 fue nominado en la misma categoría por su álbum 'Ayahuasca Dream'. | Fuente: RPP

¿Contra quiénes compite Ciro Hurtado en los Latin Grammy 2024?

Canto y Río, Martina Camargo

C4 Suena a Navidad, C4 Trío

Raíz Nunca Me Fui, Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Paisajes, Ciro Hurtado

Bullerengue y Tonada, Tonada

El compositor peruano Ciro Hurtado ha sido nominado a los premios Latin Grammy, en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’ por su disco ‘Paisajes’.Fuente: @Ciro_Hurtado

¿Quién es Ciro Hurtado?

Ciro Hurtado es un guitarrista y compositor peruano, que ha venido presentándose en escena continuamente desde principios de la década de 1970. Su carrera musical comenzó durante sus años de secundaria en Lima, donde actuó en festivales de música, recitales de teatro, bodas, cumpleaños e incluso funerales.

En ese momento, Lima estaba experimentando un renacimiento de la música tradicional, mientras que las ondas radiales estaban saturadas de Rock & Roll. Estas dos fuerzas son las principales influencias en su estilo musical. Emigró a los Estados Unidos y estudió en el Guitar Institute of Technology.

Durante un período de cuatro años con el renombrado conjunto de guitarras Strunz and Farah, Ciro Hurtado actuó en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, el Festival Folk de Vancouver en Canadá, el Festival de Guitarra Clásica de La Habana en Cuba, el Kennedy Center y en una gira por Perú.

Ciro fue uno de los miembros fundadores y el director musical del conjunto de jazz folclórico latinoamericano, Huayucaltia. Además, ha realizado extensas giras por los Estados Unidos y Perú.

Con ocho discos bajo el brazo, Hurtado ha desarrollado una extensa carrera en el mundo del jazz, fusionando sus sonidos nativos la instrumentalización de una guitarra más contemporánea.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano.La cantante Susan Ochoa nos contagió de su ritmo y nos contó los detalles de las celebraciones por sus 20 años de vida artística. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA