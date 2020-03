Laura Bozzo arremete contra Thalía | Fuente: Instagram

La exconductora de televisión, Laura Bozzo, se refirió a la pandemia por el COVID-19 que se vive en diferentes países del mundo. La peruana habló específicamente de lo que se vive en México, país en el cual reside desde hace años.

Bozzo, quien está fuera de la pantalla chica, señaló que la pandemia no ha llegado a México. En ese sentido, arremetió contra la cantante Thalía, luego que la mexicana pidió a sus compatriotas a permanecer en cuarentena para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“No hay una pandemia. No sé qué video viralizó Thalía, pero ella es una persona que hace mucho tiempo vive en Estados Unidos. Ella ya es ciudadana norteamericana y no conoce mucho lo que estamos pasando en México. Fácil es criticar desde fuera si no conoces la realidad exacta del país”, señaló en el programa "Mujeres al mando".

Como se recuerda, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador recibió fuertes críticas por las medidas poco severas de su gobierno ante la expansión del nuevo coronavirus y a que ha puesto la economía como prioridad.

Ante ello, Thalía, a través de sus redes sociales, envió un mensaje contundente luego de mostrar un video en el que López Obrador insta a los ciudadanos a congregarse.

“Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo, sentí que tenía que dejarles este mensaje”, dijo desde su cuenta de Instagram.

“¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!”, continuó la también actriz. “Quédate en casa. Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmacéuticos, etc.) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas”, agregó.