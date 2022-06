Laura Zapata y Thalía son medias hermanas, y recientemente perdieron a su abuela Eva Mange. | Fuente: Instagram

Eva Mange, la abuela de las actrices Laura Zapata y Thalía, falleció el viernes 24 de junio, a los 104 años. Ambas son medio hermanas, al ser hijas de Yolanda Miranda Mange. Tres meses atrás, en declaraciones al canal de YouTube de la periodista Inés Moreno, Laura Zapata señaló que probablemente, tras el fallecimiento de su abuela, su relación con Thalía se rompa.

Laura Zapata señaló que su relación con algunos miembros de su familia ya se había deteriorado a raíz del secuestro del que fue víctima en el 2002. Sin embargo, también dijo que esta relación familiar ya tenía algunos problemas.

“Desafortunadamente, mi mamá, que Dios la tenga en su santa gloria, hizo un grupo de hermanas, siempre en competencia, siempre nos ponía como a competir, a lo mejor ella ni cuenta se daba. Entonces, viene a suceder esto, y hay un rompimiento”, comentó la actriz a Inés Moreno.

Laura Zapata y Thalía mantenían una buena relación por su abuela

Al ser preguntada por Inés Moreno sobre su relación con Thalía, respondió que esta es buena, en parte por su abuela Eva. Sin embargo, señaló que, probablemente, cuando su abuela no esté, la relación no sea la misma.

“Cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre... Yo creo que la relación es por mi abuela... porque yo inmediatamente cuando encontré a mi abuela así, a quien me dirigí fue a ella [Thalía]”, comentó Laura Zapata, haciendo mención de cuando, en el 2021, se enteró de que Eva Monge recibía malos tratos en el asilo donde estaba internada.

Sin embargo, también comentó que su relación con Thalía no es tan distante del todo: “En momentos es muy cariñosa nuestra relación, sí, muy cercana; en momentos es distante y yo digo "pues, ella tiene lo suyo. Yo estoy en un momento de mi vida en el que no espero nada de nadie”.

Falleció la abuela de Thalía y Laura Zapata

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, murió este 24 de junio a los 104 años. La reconocida actriz utilizó sus redes sociales para anunciar el sensible fallecimiento de la matriarca de su familia:

“Ya voló mi amada abuela Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…”, se lee en la imagen.

Sus seguidores y reconocidos le dieron el pésame. Como se recuerda, en abril del año pasado, la abuela recibió la ‘Santa Unción’.

Por otro lado, Thalía también compartió en sus historias de Instagram el comunicado del fallecimiento de Eva Mange.

