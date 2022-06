Falleció Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, a los 104 años. | Fuente: Instagram

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, murió este 24 de junio a los 104 años. La reconocida actriz utilizó sus redes sociales para anunciar el sensible fallecimiento de la matriarca de su familia:

“Ya voló mi amada abuela Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…”, se lee en la imagen.

Sus seguidores y reconocidos le dieron el pésame. Como se recuerda, en abril del año pasado, la abuela recibió la ‘Santa Unción’.

Por otro lado, Thalía también compartió en sus historias de Instagram el comunicado del fallecimiento de Eva Mange.

Ya voló mi amada abuela 🕊Eva🕊buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Vxl5wgbEZH — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 25, 2022

"Estaba en condiciones deplorables"

La abuelita de Thalía, doña Eva Mange Márquez, tuvo una merma en su salud en el 2021. En lugar de celebrar por alto su cumpleaños 103, sus más cercanos se encuentran preocupados por ella.



La actriz y cantante mexicana denunció que su familiar está en una situación inexcusable, aunque no podía comentar más detalles.

"Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", sostuvo Thalía en un mensaje por Instagram en ese entonces.

Más adelante, pidió una cadena de oración para la pronta recuperación de doña Eva Mange. "En estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", agregó junto a una foto donde aparece su abuela.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).