Han pasado más de dos años desde la separación de Fifth Harmony, pero sus fanáticos todavía han continuado al pendiente de las carreras solistas de las ex integrantes del exitoso grupo femenino. Recientemente, Lauren Jauregui rompió su silencio sobre Camila Cabello y los rumores que se difundieron sobre un supuesto romance entre ambas.

En conversación con Becky G para el podcast “En la sala”, toda esta exposición fue completamente “incómoda”, pero no solo afectó su amistad: provocó que tardara más en contar su bisexualidad al mundo. Ninguna de las ex Fifth Harmony se vincularon románticamente, pero las especulaciones situaron a la cantante como en el rol de “una depredadora” al saber que Cabello era heterosexual.

“La gente pensaba que Camila y yo estábamos enamoradas. Y eso me hizo sentir tan incómoda… repugnantemente incómoda porque yo soy bisexual, pero ella no”, confesó Jauregui. “Me hizo sentir como una depredadora por los tipos de clips que la gente juntaba y los tipos de historias que escribía. Yo siempre era la agresora y siempre era yo quien la convertía... Tampoco tenía esa conexión con ella”.

Lauren Jauregui y Camila Cabello tuvieron una amistad muy cercana cuando ambas cantaban en Fifth Harmony, un quinteto de jóvenes que nació en el programa concurso The X Factor en el 2012. Su popularidad fue creciendo paralelamente a las redes sociales, espacio idóneo donde sus seguidores compartían opiniones y comentarios respecto a su relación.

“Camila y yo éramos muy buenas amigas en ese momento. Nos respetábamos, hablábamos, nos mirábamos, nos teníamos amor. En la cultura latina, fui muy cariñosa con todos mis amigos. Nos decíamos cosas que sí, tal vez pensarías que somos homosexuales si estuvieras escuchando, pero no lo somos. Esa no fue la interacción, así que en realidad me hizo sentir tan incómoda”, expresó sobre este falso romance que se bautizó como “Camren”.

“No veía a Camila de esa manera, así que me incomodaba que pudiera estar posponiendo ese tipo de vibra en alguien con quien no estaba tratando de hacer eso. Estaba muy incómoda y absolutamente no quería salir (del clóset), porque pensé, ellos ‘confirmarían’ ese rumor, y luego irá en una dirección completamente diferente y empeorará”, agregó la intérprete de “Lento”.

AFECTÓ SU SALIDA DEL CLÓSET

La artista estadounidense Lauren Jauregui temía anunciar su bisexualidad, porque automáticamente podrían confirmar que sí tenía una relación amorosa con Camila Cabello. Finalmente, su orientación sexual fue revelada cuando asistió a la boda de un familiar con su novia y las fotos se filtraron a raíz de una publicación en Facebook.

“Nos estábamos tomando fotos. Mi novia y yo estábamos ebrias y nos hicimos una foto besándonos... Mi tía inocentemente publicó todas las fotos en su cuenta de Facebook. Y tengo fans que son realmente invasivos... Encontraron la foto y la publicaron. Y la estaban publicando en todas partes”, expresó.

Las fotografías personales de Jauregui se difundieron por todo el internet y ella recuerda que su privacidad se vio vulnerada: “Recuerdo haber dicho ‘Dios mío. Ojalá esto no explote ... Con suerte, son solo, como saben, los pocos fans que lo encontraron; simplemente se queda allí’. Y luego Perez Hilton me sacó del clóset en un artículo y usó la imagen, y se fue a todas partes”.

