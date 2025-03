"Contando los días para conocerte": Lele Pons anuncia su embarazo con románticas fotos junto a Guaynaa

EP35 | Qué debe comer la gestante

Para muchos se resume en comer lo que provoca a la gestante, en abundancia y con antojos incluidos; sin embargo, debes saber que lo que come la gestante puede tener un impacto negativo si no logra un buen balance entre los alimentos. En este episodio, encontrarás no sólo la lista de los alimentos más importantes y aquellos que debes evitar, sino también te detallamos cómo cambia la alimentación en cada trimestre, los nutrientes que más debes cuidar y te damos un ejemplo de lo que debe comer una gestante en un día completo.