Revelan la causa de muerte de Kylie Page, actriz de la productora de cine para adultos Brazzers

Kylie Page murió en su casa el pasado 25 de junio.
Kylie Page murió en su casa el pasado 25 de junio. | Fuente: Instagram: Kylie Page
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Con el objetivo de cubrir los gastos del funeral de Kylie Page, su familia organizó una campaña en la plataforma digital GoFundMe.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylie Page, una reconocida actriz estadounidense de cine para adultos, falleció en su vivienda el pasado 25 de junio. Casi dos meses después de la noticia, un informe oficial del médico forense del condado de Los Ángeles reveló la causa de su muerte.

Brazzers, productora con la que la joven de 28 años había colaborado, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, aunque sin revelar en ese momento las causas de su muerte.

"La familia Brazzers está profundamente triste al conocer el fallecimiento de Kylie Page. Ella será recordada por su risa, su amabilidad y por llevar luz a donde fuera que iba. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Kylie en este momento tan difícil", había publicado la compañía.

La despedida de su familia

A fin de cubrir los gastos del funeral, los familiares de Kylie Page organizaron una campaña en la plataforma digital GoFundMe. En la descripción de la colecta, publicaron una breve dedicatoria en honor a su personalidad:

"Kylie fue una hija que amó intensamente, una hermana que nunca abandonó y una amiga que siempre estuvo ahí sin necesidad de pedirlo. Era el tipo de persona que te hacía sentir parte de la familia, sin importar quién fueras".

El mensaje concluyó con una invitación a colaborar con la familia a través de donaciones:

"Si conociste a Kylie, sabes lo profundamente que amaba. Mostremos ahora ese mismo amor de regreso".

Nacida en Tulsa, Oklahoma, Kylie Pylant -nombre real de la actriz- logró reconocimiento en la industria de contenido para adultos por sus participaciones en producciones de Vixen Media y en el sitio canadiense Brazzers.

Revelan de qué murió la actriz de cine para adultos Kylie Page

De acuerdo con People, el informe oficial de la autopsia reveló que la actriz de cine para adultos, Kylie Page, murió debido a los "efectos del fentanilo y la cocaína". En ese sentido, según añade el medio, la forma de muerte fue catalogada por los especialistas como "un accidente".

