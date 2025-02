Anahí de Cárdenas comparte los resultados de su reciente ecografía tras cumplir 20 semanas de embarazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo marcha sin contratiempos en el embarazo de Anahí de Cárdenas. Como lo ha venido haciendo desde que dio a conocer que será madre, la actriz peruana continúa compartiendo en sus redes sociales cada etapa de su gestación y, en esta ocasión, reveló los resultados de una ecografía como parte de su control médico.

En un mensaje, la intérprete explicó que ya está en la semana 20 de su embarazo, un momento clave para que los especialistas puedan detectar posibles complicaciones en el desarrollo del bebé.

"Un aplauso para nosotros, por favor, porque en verdad la rompimos. Todo bien con #Wibi (como llama cariñomanete a su bebé). La ecografía de la semana 20 es crucial porque permite descartar cardiopatías, espina bífida, labio leporino y muchas otras condiciones que podrían corregirse con cirugía fetal", mencionó.

Anahí de Cárdenas descarta problemas en su embarazo

En ese sentido, Anahí de Cárdenas celebró que los resultados fueron positivos y espera que los cuatro meses restantes transcurran con la misma tranquilidad.

"Me pareció fascinante porque, literalmente, se puede ver el funcionamiento del bebé. A partir de aquí, solo queda seguir creciendo. Aparentemente, #Wibi es largo y flaco, no tengo signos de preeclampsia, mi líquido amniótico está en perfecto estado, la placenta está súper… en general, va todo viento en popa", expresó.

Anahí de Cárdenas enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Anahí de Cárdenas habló acerca de los problemas que enfrentó en su camino hacia la maternidad. Aunque recientemente anunció su embarazo, dijo que este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas malas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató.

