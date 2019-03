El estilo de Lenny Kravitz ─ídolo del rock y la moda─ se mueve entre el blues, rock, soul, funk, reggae, folk y la balada. | Fuente: Instagram

Lenny Kravitz continúa disfurando de su estadía en Perú antes de su esperado concierto en el Jockey Club. Horas previas a su show, el cantante estadounidense fue visto en el restaurante barranquino Isolina del chef peruano José del Castillo. Fue precisamente él quien compartió la fotografía del intérprete de "Are you Gonna go my Way".

En la descripción, Del Castillo compartió el menú que deleitó el paladar de Kravitz: ceviche y arroz con pollo. "Hoy en Isolina Taberna Peruana nos visitó Lenny Kravitz. Llegué tarde: comió su cebichon con arroz con pollo", escribió. La fotografía compartida se volvió viral entre los fanáticos del cantante.

Con 30 años de carrera, el músico es considerado uno de los artistas más exitosos de las últimas décadas gracias a sus 40 millones de discos vendidos. Él ha realizado colaboraciones con otras grandes figuras como Madonna, Slash, Aerosmith, Mick Jagger, entre otros.

El estilo de Lenny Kravitz ─ídolo del rock y la moda─ se mueve entre el blues, rock, soul, funk, reggae, folk y la balada. Quizás se deba a que desde el inicio de su carrera sus influencias fueron artistas como Prince, Stevie Wonder, Led Zeppelin y Queen.