Liam Hemsworth es un actor australiano. Saltó a la fama en 2010, tras interpretar el papel de Will Blakelee en la película 'La última canción'. | Fuente: AFP

En diferentes ámbitos -ya sea en los deportes, la política, incluso en el cine- son varios casos de que los hermanos tienen la misma profesión y logran sobresalir. Uno de ellos son los Hemsworth, quienes han ganado buena importancia en Hollywood participando en varias películas.

Nacidos en Melbourne, Australia, Luke, Chris y Liam Hemsworth son una familia llena de artistas. Siendo actores los dos mayores, él último no quiso quedarse atrás. A pesar de que se especuló una “pelea” por los papeles, la sangre pesó más: "Somos hermanos y siempre somos competitivos, pero es algo bueno, que nos echa hacia delante y estamos encantados cada vez que alguien o algo nos hace competir".

Si bien el más conocido de todos es Thor, el menor Liam supo ganarse el corazón de más de uno después de debutar en la televisión con la serie ‘Vecinos’ para luego ingresar a la industria de Hollywood con la película ‘Señales del futuro’ (2009) donde compartió escenario con Nicolas Cage.

Al año siguiente, tras cumplir 20 años, Liam Hemsworth pisó fuerte en Disney al obtener el papel de Will Blakelee, interés amoroso de Miley Cyrus en la película ‘La última canción’, que se estrenó el 31 de marzo de 2010.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus: La ficción superó a la realidad

Formar parte del elenco de ‘La última canción’ le dio un gran impulso en la carrera artística de Liam Hemsworth ya que en el 2010, fue el auge de Disney Channel con las películas y series protagonizadas por artistas como Miley Cyrus, Selena Gomez y más.

En ese mismo año, Liam y Miley iniciaron una relación amorosa que al principio fue todo color de rosa, pero después todo cambió. Al comenzar su romance, los paparazzi los captaron besándose y así dieron inicio a lo que sería una vida juntos. Desde ese momento, se convirtieron en la pareja más querida del entretenimiento.

Después de una corta ruptura en el 2010, fueron vistos nuevamente juntos para retomar lo que habían dejado y, dos años después, Liam Hemsworth le propuso matrimonio a Miley Cyrus. Tras los preparativos de la boda, le pusieron fin a su compromiso en el 2013. Este rompimiento fue el más fuerte, pues se dejaron de seguir en redes y la intérprete cambió totalmente, haciendo gestos obscenos sobre los escenarios, mostrando los senos en vivo, apareciendo semidesnuda en videoclips. Incluso, muchos aseguraron que el tema 'Wrecking Ball' fue dedicado para el actor.

La historia parecía haber terminado ahí, pero en el 2016, volvieron a retomar su romance y compartieron juntos en un festival de música en Australia. El compromiso se volvió a dar ese mismo año y se mudaron a Malibú con sus siete perro, dos cerdos y dos caballos. Los rumores de boda incrementaron y, finalmente, en diciembre de 2018, se casaron. Como de costumbre, la felicidad no duró mucho y en agosto del año siguiente, rompieron y se divorciaron en el 2020.

Después de anunciar su separación, cada uno siguió su propio camino e inició una nueva relación. A Miley Cyrus primero se la vio besando a Kaitlynn Carter; luego se le vinculó con Cody Simpson. Mientras que Liam Hemsworth encontró una nueva pareja en la modelo Gabriella Brooks y mantienen un romance hasta la actualidad.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en el 2018, y se divorciaron poco tiempo después. | Fuente: EFE

De Disney a Netflix

Su camino por Disney fue bastante corto y logró la popularidad que necesitaba. Luego de estrenar ‘La última canción’, Liam Hemsworth interpretó a Gale Hawthorne en la película ‘Los juegos del hambre’ (2012) donde compartió roles con Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Repitió su papel en el 2013, 2014 y 2015.

Ese mismo año, también formó parte del elenco de ‘The Expendables 2’ y se puso en la piel del francotirador Billy ‘The Kid’ Timmons. En el 2013, coprotagonizó ‘Love and honor’ y ‘Paranoia’ junto a Harrison Ford.

A pesar de todo lo sucedido con Miley Cyrus, no dejó su carrera artística y dio un salto a Netflix. 'The Witcher', la serie live action basada en las novelas de Andrzej Sapkowski que también inspiraron la franquicia de videojuegos desarrollada por CD Projekt Red, tendrá una cuarta temporada. Si bien esto es un alivio para los fans de esta adaptación, ésta pasará por grandes cambios para sus nuevos episodios, incluyendo el cambio de su actor protagónico: Geralt de Rivia dejará de ser interpretado por Henry Cavill.

El actor británico reconocido por interpretar a Superman en las últimas películas del Universo Extendido de DC Comics, anunció que dejaría el rol del protagonista de The Witcher después de la temporada 3 de la serie y Liam Hemsworth (Gale Hawthorne en los Juegos del Hambre) será quien lo reemplace.

“Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura”, dijo Liam Hemsworth.

El “regalo” de Miley Cyrus para Liam Hemsworth

A pesar de ya no tener una relación con Miley Cyrus, el nombre de Liam Hemsworth sigue rondando en la esfera de la cantante y en la industria musical ya que tuvieron una relación de 16 años con sus altos y bajos. Sin embargo, para darle cierre a la historia, la popular Hannah Montana lanzará una canción este viernes 13, justo el día en el que el actor australiano cumple 33 años.

El tema se llama ‘Flowers’ y, de acuerdo con el adelanto, la letra hace referencia a la canción favorita de su exesposo, ‘When I was yout man’, de Bruno Mars.

“En 2013 Liam había comentado que su canción favorita era ese tema. Hoy en 2023 se ha revelado parte de la letra de 'Flowers' de Miley Cyrus y es como si ella le respondiera a todo lo que dice la canción de Bruno. Hablando de que ella misma puede comprarse flores, ella misma puede hablarse por horas y ella misma puede sostener su mano”, comentaron los medios internacionales

Además de que en otro video, compartido por la californiana, se puede ver a Miley desde la bañera, mientras que de fondo se escucha el coro de uno de los éxitos de Bruno Mars. Desde que terminaron, los dos han mantenido los detalles de su separación fuera del centro de atención, pero al parecer, volverán dar de qué hablar este viernes 13, día del cumpleaños de Liam Hemsworth.





