Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron por tercera vez: pareja se dio el "Sí, acepto" en ceremonia religiosa

Karen Schwarz y Ezio Oliva, una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, se casaron por tercera vez en una ceremonia religiosa que se realizó la tarde del sábado 13 de mayo en la iglesia La Recoleta del Cercado de Lima.

Magdyel Ugaz fue una de las primeras figuras en llegar al acto religioso, ella fue elegida por la pareja para que sea una de las testigos de la boda. Antes de ingresar a la iglesia, la popular Teresa de Al fondo hay sitio expresó su emoción a la prensa.

"La verdad es que es una historia de amor hermosa. Sé que en ellos se cumple lo de 'en las buenas y en las malas'. En momento que las cosas se han complicado para ellos, se han tomado de la mano", manifestó a Trome.

A pesar de que la pareja ya se ha casado en dos oportunidades, Ugaz reveló que Karen Schwarz estaba muy nerviosa.

"Si bien ellos ya se habían casado dos veces, esta boda tiene como muchas notas especiales, sobre todo sus hijas que van a ver a papá y a mamá juntos en el altar, con la bendición de Dios", indicó la actriz.

Los recién casados saliendo de la iglesia con dirección a la recepción. | Fuente: Instagram

La pareja se dio el 'Sí, acepto' por tercera vez. | Fuente: Instagram

La recepción

Además de Magdyel Ugaz, la pareja estará acompañada de la presencia de otros artistas de la televisión peruana como Renzo Schuller, Katya Palma, Adolfo Aguilar, entre otros.

Según la información que la conductora compartió en sus redes sociales, la recepción se llevará a cabo en local de Lurín, donde la temática de la celebración será campestre, debido a las características del recinto.

La modelo y el cantante se casaron por civil el 13 de mayo del 2016. Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy sólida en su relación luego de traer al mundo a sus dos hijas.

"Empezó esta linda aventura. Cuando me casé por civil durante todo el proceso iba acompañada de mi mami, ahora para el religioso después de 7 años me acompañan mis 2 gorditas y no saben la emoción que siento de que ellas sean las protagonistas de esta historia", contó Schwarz en Instagram.