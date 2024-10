El testimonio de dos jóvenes que aseguran haber estado con Liam Payne antes de su muerte

Nuevas revelaciones apuntan a que el exintegrante de One Direction habría estado acompañado por dos jóvenes la tarde de su trágica caída desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Surgen nuevos detalles sobre la muerte de Liam Payne. El músico británico, conocido por ser parte de la exitosa boy band One Direction, falleció el miércoles 16 de octubre al caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Según la prensa internacional, Payne habría tenido compañía en las horas previas al incidente.

De acuerdo con el diario La Nación, dos jóvenes de 25 años habrían estado con Payne la tarde de su muerte. El medio argentino informó que las jóvenes llegaron al hotel Casa Sur Palermo alrededor de las 11:30 a.m. y se marcharon a las 4:00 p.m., y que declararon ante el fiscal a cargo que fueron contratadas por el cantante para ofrecerle servicios de escort.

Las jóvenes, cuya identidad no se reveló, afirmaron que no vieron a Payne consumir drogas, aunque la policía local encontró restos de sustancias en la habitación. Sin embargo, sí admitieron: “Tomamos alcohol”. También relataron que abandonaron la habitación antes, pero no dejaron el hotel hasta las 4 p.m. porque "Payne no les quería pagar”.

Decenas de fanáticas se acercaron a las inmediaciones del hotel CasaSur en Buenos Aires para despedir a Liam Payne, dejando flores y mensajes en su honor.Fuente: AFP

La llamada al 911

El jueves, una llamada al 911 desde el hotel donde murió Liam Payne alertó a las autoridades. Según un audio filtrado a La Nación, Esteban Grassi, jefe de recepción del hotel Casa Sur Palermo, se comunicó con emergencias cerca de las 5 p.m. para informar: "Necesitamos que envíen a alguien urgente. No sé si corre riesgo la vida del huésped".

En el audio se escucha a Grassi diciendo: "Hola, buenas tardes. Te estoy llamando desde el hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. Tenemos un huésped que está bajo el efecto de drogas y alcohol, y está destrozando la habitación, así que necesitamos que venga alguien".

El músico británico se encontraba alojado en el hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, donde su habitación daba a un patio trasero.Fuente: AFP

La autopsia de Liam Payne

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne, el exintegrante de One Direction fallecido en Buenos Aires, revela que la causa de la muerte fue un "politraumatismo" y una "hemorragia interna y externa", según fuentes de la Policía argentina.

Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad, declaró a la prensa que la caída causó "lesiones gravísimas que provocaron su muerte inmediata". También aseguró al canal TN que "no hubo posibilidad de reanimación".

El cuerpo de Liam Payne fue retirado del hotel y sometido a una autopsia que confirmó que la causa de muerte fue la caída desde una altura de 14 metros.Fuente: AFP

¿Quién fue Liam Payne?

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam Payne soñaba con ser atleta olímpico durante su niñez. Sin embargo, tras ser rechazado por un equipo de atletismo y descubrir su talento para el canto, decidió enfocarse en la música. En 2008, con solo 14 años, se presentó a The X Factor, pero fue descartado por su corta edad.

En 2010, volvió al reality y coincidió con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Aunque ninguno de los cinco ganó individualmente, el productor Simon Cowell los reunió para formar One Direction. La agrupación se convertiría en una de las boybands más exitosas de la década, vendiendo 70 millones de discos entre 2010 y 2016.

Tras la salida de Zayn Malik en 2015 y la eventual disolución de la banda en 2016, Liam trató de redirigir su carrera como solista. Lanzó éxitos como Strip That Down junto al rapero Quavo, que le valió dos nominaciones a los premios Brit. En 2018, colaboró con Rita Ora en For You, parte de la banda sonora de Cincuenta Sombras Liberadas, y también se unió a J Balvin en Familiar. Sin embargo, sus últimos lanzamientos, como Teardrops en marzo de 2024, no tuvieron la misma repercusión.

