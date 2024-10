Liam Payne: de estrella juvenil en One Direction a una carrera marcada por el exceso [PERFIL]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction, falleció el último miércoles en Buenos Aires tras caer del tercer piso de un hotel. Aunque las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación, una llamada al 911 filtrada en la prensa argentina sugirió que su vida estaba en peligro tras haberse "sobrepasado de droga y alcohol".

Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, soñaba en su niñez con ser corredor olímpico. Sin embargo, tras ser rechazado de un equipo de atletismo y descubrir su talento para el canto, decidió perseguir una carrera en la música. En 2008, con solo 14 años, se presentó a The X Factor, pero fue descartado por ser demasiado joven.

En 2010, volvió al reality y coincidió con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Aunque ninguno de los cinco ganó individualmente, el productor Simon Cowell los reunió para formar One Direction. La agrupación se convertiría en una de las boybands más exitosas de la década, vendiendo 70 millones de discos entre 2010 y 2016.

La fama de One Direction y sus consecuencias

El rápido éxito de One Direction no fue fácil de manejar para sus integrantes, especialmente para Liam Payne. En una entrevista con The Guardian en 2019, recordó cómo, durante los conciertos, los fans les arrojaban iPhones al escenario con la esperanza de que se los devolvieran con una selfie: "Es como si hubieran perdido la cabeza", comentó.

También habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol durante su etapa en el grupo: “Hacer un espectáculo para miles de personas y luego quedarte atrapado solo en un país donde no puedes salir a ningún lado, ¿qué más vas a hacer? El minibar siempre está ahí". De igual manera, en el programa Sky One, confesó que la soledad que trajo la fama “casi lo había matado”.

One Direction y la carrera en solitario de Liam Payne

Liam Payne no solo era un rostro en la banda, sino también uno de sus principales compositores. Junto a Louis Tomlinson, escribió varias canciones para los álbumes del grupo, incluyendo Steal My Girl en Four (2014). También compuso temas como Taken, Everything About You y Last First Kiss para los discos Up All Night y Take Me Home.

Tras la salida de Zayn Malik en 2015 y la eventual disolución de la banda en 2016, Liam trató de redirigir su carrera como solista. Aunque anunció inicialmente que lanzaría su primer álbum en enero de 2018, LP1 salió en diciembre de 2019. La recepción fue mixta: mientras que Helen Brown, de The Independent, elogió su “pop brillante y eficiente”, Mark Kennedy, de ABC News, calificó el disco como “vergonzoso”.

A lo largo de su carrera como solista, Payne lanzó éxitos como Strip That Down junto al rapero Quavo, que le valió dos nominaciones a los premios Brit. En 2018, colaboró con Rita Ora en For You, parte de la banda sonora de Cincuenta Sombras Liberadas, y también se unió a J Balvin en Familiar. Sin embargo, sus últimos lanzamientos, como Teardrops en marzo de 2024, no tuvieron la misma repercusión.

La vida personal de Liam Payne

En 2017, Liam Payne tuvo un hijo con la cantante Cheryl Cole, de la banda Girls Aloud, pero la pareja se separó en 2018. Además de sus problemas con el alcohol, Liam enfrentó complicaciones de salud en los últimos años, lo que lo llevó a ser hospitalizado en dos ocasiones en 2023 debido a problemas renales.

A pesar de sus intentos por reconducir su vida y su carrera, los excesos y las dificultades parecieron superar al joven artista. El miércoles 16 de octubre, el mundo se estremeció con la noticia de su fallecimiento tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires. Miles de fans lamentaron una partida que deja más preguntas que respuestas y pone fin a una carrera prometedora.

