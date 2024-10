Murió Liam Payne, exmiembro de One Direction, tras caer de un hotel en Argentina

Liam Payne, conocido por ser uno de los cinco miembros fundadores de One Direction, había seguido una carrera como solista tras la disolución de One Direction en 2016.

El músico británico Liam James Payne, exintegrante de la banda One Direction, murió trágicamente este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, según la agencia EFE.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

Minutos más tarde, el servicio de emergencias médicas SAME llegó al lugar y constató el deceso del artista, quien se encontraba en Buenos Aires por motivos aún no esclarecidos.

¿Quién es Liam Payne?

Al principio, no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser artista luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.