Liliana Rodríguez es la primera hija del cantante José Luis Rodríguez y también es artista. | Fuente: Composición

“Si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo”, dijo Liliana Rodríguez Morillo, hija del cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, al contar una anécdota que la marcó hasta la actualidad.

La cantante contó detalles de su tormentosa relación con su padre, años críticos para ella porque tuvo que batallar contra el alcoholismo cuando su matrimonio se terminó. Según confesó, sintió el rechazo de su padre cuando lo quiso llamar para contarle sus problemas y él la ignoró.

"Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas", dijo Liliana Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!

Por otro lado, aseguró que fue su madre, Lila Morillo, quien le ayudó a salir de la depresión y fue ella la que le puso el apodo ‘El Puma’ a su padre, además de que le impulsó a la fama internacional:

"Él siempre quedó corto como esposo y como papá. No nos quiere para nada. Cuando él estaba internado en el hospital yo no sabía ni siquiera donde estaba", recordó cuando el artista tuvo un doble trasplante de pulmón.

Según Liliana Rodríguez, la actual esposa de ‘El Puma’ la ignora y no quiere que vea a su padre. En una ocasión, se vistió y maquilló para acompañarlo a una ceremonia de premiación, pero Carolina (mamá de Génesis), su madrastra, dijo que no entraba en el auto así que no podía ir con ellos.

Al finalizar la entrevista, la cantante dice que ha vivido un renacer y que encontró el amor propio. "Me despierto por las mañanas alegre", confesó. "Tengo un corazón agradecido".

"Hace 10 años que no hablo con mi 'El Puma'"

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la actriz venezolana Liliana Rodríguez habla de su padre ya que, en entrevistas anteriores, manifestó que hace más de una década no ve al reconocido cantante José Luis Rodríguez.

“No tenemos la relación que a mí me gustaría tener, hay asperezas que hay que limar. Amo a mi papá con locura y él lo sabe, hablo con él poco, sé que el momento de juntarnos llegará donde habrá reconciliación. Nadie es perfecto, por lo menos yo admito mis errores solo tengo la boca muy grande y no pienso para hablar (risas) pero él es mi papá y me conoce, los padres tienen que amar a sus hijos como sean, somos los designios de Dios”, expresó Rodríguez.

Asimismo, indicó que no tiene ninguna relación con su medio hermana, Génesis Rodríguez. “Génesis es mi hermana, la quiero mucho, la respeto, la admiro y estamos orgullosas de su carrera, ella viene de otra mamá, tenemos otra crianza. No tenemos ninguna comunicación ni acercamiento porque creo que viene de su familia, tal vez no le interesa o no quiere y eso es respetable, cada quien defiende su terreno como sea. Al principio me costó mucho aceptar el desprecio y rechazo, eso no es fácil para nadie pero con Dios todo se puede, la vida es muy corta”, refirió.

Finalmente, la popular ‘Pumita’ contó que trabajó con la ex pareja de Génesis, Christian Meier en una telenovela hispana. “Me encantó trabajar con él, platicar y tomarnos algo y nos seguimos por Twitter, ¿si tuve un affaire con Christian? No y no porque me faltaran ganas (risas). Soy mujer y me gustan las cositas bonitas y buenas, eso no se critica pero el trabajo lo respeto, esa es mi regla número uno así me guste el macho y menos si tiene una familia”, sentenció.



