"Los extraño tanto": Gisela Valcárcel revela por qué lleva tres años alejada de la televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gisela Valcárcel dice que, por ahora, no está en su planes regresar a la televisión. Si bien afirmó que en ocasiones siente nostalgia por estar frente a las cámaras, sus prioridades están enfocadas en otros proyectos.

El último programa que condujo en pantallas fue el reality La Gran Estrella, emitido en 2022 por la señal de América TV.

"No saben cuánto extraño la televisión; no pueden imaginar. La televisión, para mí, es como esto: 'Floto, entro, hablo' y, luego, también sé que empiezan muchos haters, mucha gente que está de acuerdo conmigo o no, pero yo la disfruto cada día", sostuvo Gisela en un 'live' a través de su cuenta de Facebook.

Gisela no tiene fecha de regreso a la televisión

La popular 'Señito' se tomó un momento para recordar cómo vivía los encuentros con su público cada vez que iniciaba la conducción de un programa, especialmente El Gran Show.

"He disfrutado la televisión tanto como la disfruto en mi imaginación ahora. Los extraño tanto. Me encantaría volver a estar con ustedes y decirles: 'Hola, bienvenidos a El Gran Show'. Me encantaría", agregó.

La rubia tampoco se animó a dar una fecha estimada para su regreso a las pantallas, aunque no descarta que en algún momento ocurra.

"Me encantaría decirles que estaremos nuevamente presentando talento, bailando, cantando juntos, pasando sábados increíbles, pero eso no se ha dado y no se da", explicó.

Los proyectos que mantiene ocupada a Gisela Valcárcel en 2025



Gisela Valcárcel señaló que entre sus próximos proyectos figura el lanzamiento de una marca de ropa y adelantó que pronto revelará otra iniciativa en la que viene trabajando.

"Empecé a trabajar en algo que es el factor clave para todos: reinventarnos", concluyó la presentadora.