Lily Allen se sincera sobre la maternidad: "Amo a mis hijas, pero arruinaron mi carrera"

Lily Allen ha compartido su experiencia sobre la maternidad. En un mundo donde equilibrar el trabajo y ser madre sigue siendo un desafío, la cantante británica, y ahora también actriz, ha sido franca sobre las dificultades que ha enfrentado para mantener su carrera después de convertirse en madre de dos hijas.



El pasado de Allen está marcado por polémicas debido a su lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol. En una entrevista con The Guardian en 2019, expresó sorpresa por seguir con vida y admitió haber recurrido a servicios sexuales. “No me di cuenta en ese momento, pero las adicciones pueden manifestarse de todas las maneras", afirmó en aquel entonces.



Sin embargo, todo cambió con la llegada de sus hijas, Ethel Mary, de 12 años, y Marnie Rose, de 10, fruto de su relación con el constructor Sam Cooper. En esa misma entrevista, la cantante, de 38 años, expresó que "tener hijos desencadenó responsabilidades" en su vida.

¿Qué dijo Lily Allen sobre la maternidad?

En una amplia entrevista en el Radio Time Podcast, Lily Allen se ha sincerado al analizar cómo su vida cambió radicalmente antes y después de tener a Ethel Mary y Marnie Rose. "Me molesta mucho cuando la gente dice que se puede tener todo, porque lo cierto es que no es así", expresó.



"Hay quienes prefieren su carrera a sus hijos, y están en su derecho, pero mis padres estuvieron bastante ausentes en mi infancia y aquello me dejó cicatrices dolorosas que no estoy dispuesta a repetir en mis hijas", explicó, dejando en claro que su amor por sus niñas es el motivo principal por el que se ha visto obligada a descuidar su carrera.



Eso no significa que no sea consciente de que, por mucho que ame a sus hijas, el hecho de no querer ser una madre ausente ha resultado en el sacrificio de su carrera profesional. "Mis hijas me han arruinado la carrera. Las adoro y me completan, pero en lo que se refiere a ser una estrella del pop, eso se lo han cargado totalmente", confesó.

En 2023, Lily Allen desempeñó su segundo papel en el teatro, protagonizando la obra 'The Pillowman' de Martin McDonagh.Fuente: Instagram: @lilyallen

¿Por qué incursionó en la actuación?

Tras abrir su corazón sobre la maternidad, Lily Allen recordó su incursión en el mundo de la actuación, que ya le ha entregado una nominación al Premio Oliver a la Mejor Actriz en 2022. "Recibí una llamada de un director de casting que estaba preparando una obra de teatro [2:22 A Ghost Story] en el West End", recordó.



Aunque tuvo dudas debido a la falta de formación como actriz, Allen aceptó la propuesta después de reconocer que se sentía "un poco perdida", ya que no sabía qué estaba haciendo con su vida, excepto ser madre y establecer un nuevo hogar en Brooklyn. Su debut recibió elogios y la llevó a aceptar un segundo papel en The Pillowman, de Martin McDonagh.

