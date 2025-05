Linkin Park se presenta este sábado en la final de la Champions League: horario y dónde ver el show en vivo

Libros para obsequiar en Navidad (2da. parte)

‘Libros para obsequiar en Navidad’ (2da. parte) En esta segunda entrega, Patricia del Río recomienda nuevas lecturas para disfrutar en estas fiestas y que pueden ser una opción para obsequiar o intercambiar como regalo de Navidad. He aquí la lista de autores y autoras, en diversos géneros: - ‘Desde otro puerto’ (poesía), de Ana Luisa Burga (Stephanie Stambury) - ‘Hip Hip, el hipopótamo’(infantil), de Carlos Garayar (De Lirio) - ‘Huellitas de amor’ (infantil), de Cecilia Almendrades y Claudia Ortiz de Zevallos (Editorial Dos Marías) - ‘New Amsterdam’ (ficción), de Leonardo Caparrós (Altazor) - ‘El rincón más oscuro del cielo’ (relatos), de Mayte Mujica (Peisa) - ‘Lejos’ (cuento), de Santiago Roncagliolo (Alfaguara) - ‘El salto de un valiente. La extraordinaria historia de Józef Wichtel. Sobreviviente del holocausto’ (novela), de Alessa Esparza (Planeta) - ‘La fe de ayer. Amor, fútbol y revolución’ (novela), de Juan Carlos Ortecho (Plaza Janés – Pengüin) - ‘Antiguos y nuevos animales literarios’ (entrevistas), de Alonso Rabí Do Carmo (Pez Letra Editores) - ‘Dead Park. El rescate de Kyle Richards’ (apocalipsis zombi), por Charlie Becerra (Planeta) - ‘Mujeres en conflicto’ (crónicas), de Christiane Félip Vidal (Contratapa) - ‘Una historia breve, extraña y brutal’ (crónica periodística e historia), de Dante Trujillo (Pengüin) - ‘La rebelión del género. Guía para madres, padres y cuidadores’ (ensayo), de Olga Montero Rose (Paidos – Planeta) - ‘Dos feministas del siglo pasado’ (ensayo), por Violeta Barrientos (Pesopluma) Las canciones que visten el programa son: ‘Hallelujah’, de Pentatonix; ‘12 days of Christmas’, de Saint Paul’s Choir; ‘Christmas Lights’, de Coldplay; ‘Happy Xmas’ (‘War is over’), de Celine Dion; ‘O come all ye faithful’, de Art Garfunkel; ‘Christmas Day’, de Dido; ‘Santa Baby’, de Eartha Kitt con Henri René & his orchestra; y ‘No hay cama pa’ tanta gente’, de El gran combo de Puerto Rico. ||| Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 47 – Tercera temporada.