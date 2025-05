Claudia Portocarrero revela por qué terminó con Dilbert Aguilar y el origen de los conflictos con su esposa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se enciende la polémica. Hace unos días, Dilbert Aguilar fue entrevistado en el nuevo podcast de Claudia Portocarrero, conocida como 'La Ñañita', quien fue su pareja durante 12 años. Además de la conversación, ambos grabaron un video para TikTok con fines promocionales, pero la situación generó incomodidad en Jazmín Gutarra, actual esposa de Aguilar, quien dijo públicamente sentirse burlada.

Gutarra, con quien el cantante tiene una hija, declaró previamente a América Espectáculos que no fue informada por Aguilar sobre su encuentro con Portocarrero. "La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda, expresó.

Agregó que evitó hacer públicos ciertos temas por respeto a su esposo, pese a tener pruebas: "Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él".

¿Jazmín Gutarra y Dilbert Aguilar se separaron?

Tras la polémica, el programa de Magaly Medina intentó obtener nuevas declaraciones de Jazmín Gutarra. Sin embargo, esta se negó a continuar comentando el tema. Indicó que el asunto ya había quedado atrás y que deseaba evitar más exposición por el efecto que tiene en su estado emocional.

Consultada sobre si aún mantenía su relación con Aguilar, la también cantante no respondió directamente y reiteró su decisión de no volver a pronunciarse.

Por su parte, Dilbert Aguilar dijo que nadie iba a impedir que mantenga su amistad con Claudia Portocarrero, ni siquiera su esposa.

Claudia Portocarrero revela por qué terminó con Dilbert Aguilar

Claudia Portocarrero estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina. Allí, defendió su vínculo amical con Dilbert Aguilar y negó tener intenciones de interferir en su vida personal. Aseguró que siempre ha respetado a la familia del cantante y recordó que su relación terminó en 2012, tras descubrir una situación que la llevó a cancelar sus planes de matrimonio.

"Esto no comienza desde que Dilbert cayó enfermo, esto es desde mucho antes. Cuando terminó la relación con Dilbert. Nosotros ya teníamos un departamento, íbamos a casarnos, pero me enteré de una noticia y tomé la decisión de cortar la relación", dijo 'La Ñañita'.

Portocarrero confirmó que Aguilar le fue infiel y que se enteró por una reportera de Medina que tenía una segunda hija. A pesar de ello, dijo que lo perdonó.

"Tu reportera me preguntó si sabía de su segunda hijita, a la cual yo admiro, respeto y quiero bastante. Yo le había perdonado a su primera hijita, a la cual también adoro. Al año que yo estuve con él, yo me entero que Dilbert tenía una bebé, no me lo había contado, me lo dijo después de que cumplimos un año de relación. La verdad es que no tengo ningún problema con eso, porque yo lo perdoné", reveló la exbailarina.

"Después de doce años de relación me enteré -precisamente cuando nos íbamos a casar y teníamos el departamento amoblado- que Dilbert tenía otra niña. Terminé la relación y después de tres meses fui a recoger mi ropa y ahí conozco a Jamzín, ahí la encontré", agregó.

¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Claudia Portocarrero y la esposa de Dilbert Aguilar?

Claudia Portocarrero aseguró que tuvo un trato cordial con Jazmín Gutarra en el pasado y que incluso la recibió en su hogar. Sin embargo, por más que intentó mantener una relación de respeto con ella, reconoció que existía cierta desconfianza.

"Yo no sé exactamente cuándo empezó la mala relación con Jazmín porque ella iba a mi casa, almorzaba en la mesa de mi familia, su hija jugaba con mi hija. Hemos tenido supuestamente un acercamiento". mencionó.

La cosa se puso crítica, según Claudia, cuando Dilbert estuvo al borde de la muerte. "Yo me enteré de un momento a otro, porque no me querían decir, de que Dilbert estaba en UCI". Claudia señaló que, aunque no tenía autorización para revelar públicamente el estado de salud del cantante, decidió hacerlo con el propósito de conseguir ayuda, ya que entendía que él no contaba con un seguro médico. Sin embargo, su esposa salió en medios de comunicación para desautorizarla.

"Yo he tratado de darle la confianza (a Jazmín) porque siempre Dilbert me decía que era un poco insegura y que tenía celos de mí. Yo le he dado pie a que ella llegue a mi casa y presentarle a mi familia, incluso yo hablé muchas veces con ella para decirle que cuide su hogar, siempre le he dado la confianza para que me pida un consejo, pero su inseguridad era de siempre", afirmó.

Por último, Portocarrero dijo que aún sigue recibiendo diversas críticas en redes sociales por su cercanía con el cantante y que le ha pedido que ponga fin a los rumores debido a que su hija ha sido afectada por los comentarios.

"Yo estoy feliz y contenta, a Dios gracias, casi dos años de casada, me alejé hace seis años del mundo del arte para dedicarme realmente a trabajar. Yo estoy viviendo en Holanda desde el año pasado con el padre de mi hija", aseveró.

