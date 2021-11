La agencia que representa a Blackpink, YG Entertainment, anunció que Lisa contrajo la COVID-19 y no cumplirá con los compromisos de la banda. | Fuente: Instagram | Lisa

YG Entertainment, agencia que representa a Blackpink, anunció que Lisa dio positivo a COVID-19. Un funcionario de la empresa se comunicó con el medio Edaily para confirmar que la artista no podrá cumplir con los compromisos pactados.

Asimismo, resaltaron que sus compañeras, Jisoo, Rosé y Jennie, se realizaron las pruebas de descarte del virus y están a la espera de los resultados:

“Lisa fue diagnosticada con COVID-19 esta tarde (miércoles 24 de noviembre). Los otros tres miembros no han sido clasificadas como contactos cercanos todavía, pero inmediatamente se realizaron pruebas PCR después de escuchar los resultados positivos de COVID-19 de Lisa, y actualmente están esperando sus resultados”, se lee en el comunicado de YG Entertainment.

“Seguiremos sin frenar la prestación de todo nuestro apoyo en cuanto a la salud de nuestros artistas y miembros del personal relacionados como principal prioridad. Si hay algún cambio en el futuro, volveremos a notificarlo rápidamente”, añadió el comunicado sobre Lisa de Blackpink.

Lisa, del cuarteto Blackpink, contrajo COVID-19 y sus compañeros de grupo se han realizado las pruebas de descarte. | Fuente: Instagram

La última canción de Lisa de Blackpink

La nueva colaboración de Ozuna suma a dos artistas femeninas que se han convertido en íconos a nivel mundial: Lisa, del grupo Blackpink, y Megan Thee Stallion. De la mano de DJ Snake en la producción, el reguetonero estrenó el nuevo tema “SG” (Sexy Girl) y su videoclip oficial en YouTube.

A inicios de octubre, Ozuna confirmó que trabajaría en una canción junto a DJ Snake, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y la cantante tailandesa Lisa. El anuncio inmediatamente revolucionó a los fanáticos del K-Pop y seguidores de la intérprete que recientemente lanzó su álbum solista.

Lisa canta por primera vez en ritmos latinos y tiene un corto verso en español, un detalle que ha emocionado a los BLINKS en Latinoamérica. Por cuestiones de agenda y la pandemia de COVID-19, la famosa idol no pudo salir de Corea del Sur para grabar el videoclip en el extranjero junto al cantante urbano y sus otros invitados.

