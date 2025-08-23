"Tengo problemas": Flavia Laos aclara rumores sobre los cambios en su rostro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos fue consultada por la notoria hinchazón en su rostro que presentó días atrás, y que generó rumores sobre posibles excesos en retoques estéticos.

Más allá de estas especulaciones, la actriz y modelo dijo que las opiniones sobre su aspecto físico no le afectan como muchos creen.

“Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no", expresó para América Hoy.

De hecho, también le restó importancia a los comentarios en redes que la comparan con la exvedette Susy Díaz.

"Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy... Yo me veo al espejo, me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda", mencionó.

Flavia Laos explicó las razones del cambio en su apariencia

Frente a los comentarios sobre supuestos excesos en sus procedimientos estéticos, Flavia Laos aclaró que el cambio en su aspecto físico se debió a un aumento de peso y problemas de salud.

"Me había pasado de hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, y mi papada. Pero sí, me molesta que hablen de que me inyecto cosas, y eso no es real. Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado", mencionó.

Laos, quien hace unos años se llevó el premio en los People's Choice Awards a la mejor 'Influencer latina', instó a la gente ser más cuidadosos al opinar sobre el físico de los demás, pues señaló que muchas personas pueden estar atravesando situaciones delicadas.

"Cuando me sienta preparada los voy a hablar (...) A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado. Cuando me cure lo voy a decir", sostuvo.

Flavia Laos en tratamiento médico

Flavia Laos señaló, además, que actualmente sigue un tratamiento médico, aunque no precisó exactamente cuál es el problema que enfrenta: “Me va probablemente a tomar un par de meses”.

Añadió que no tiene nada que ocultar respecto a los posibles procedimientos estéticos a los que se someta, pues dijo que siempre habla abiertamente sobre ello.

"Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. Cuando yo me haga algo, se los voy a contar porque yo soy una persona real. No tengo que esconder nada", concluyó.