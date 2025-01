Lola, hija menor de Charlie Sheen, tras asegurar que su vida tocó fondo: "Jesús me salvó"

La joven de 19 años compartió imágenes del sacramento que acompañó con un versículo de Salmos: "Siempre estoy salvada por su gracia, a través de la fe".

Lola Rose Sheen, la hija menor del actor Charlie Sheen, decidió bautizarse a principios de este año, luego de sentirse afectada por la ansiedad y depresión. En el extenso testimonio que compartió en su perfil de Instagram, la joven de 19 años dijo que la religión le ha dado un nuevo sentido a su vida.

"Cuando estaba en mi peor momento de depresión, me di cuenta de que había tocado fondo. Me sentí tan perdida y desesperanzada, y solo estaba haciendo lo mejor que podía para llegar al día siguiente. Simplemente acepté que mi vida sería así para siempre y pensé que nunca volvería a reír de verdad. Hasta que conocí no solo a mi Salvador, sino a mi mejor amigo, Jesús", escribió.

Este vínculo con Jesús, según explicó, le permitió superar episodios de crisis y momentos de adversidad que la mantenían en un estado de lucha constante. "Jesús me salvó de luchar contra una ansiedad severa y me dio una paz que no tiene sentido. Ahora me encuentro riendo de nuevo, en lugares donde solo había llorado", indicó.

Lola Sheen: "Jesús cumplió su promesa de hacerme nuevo"

La joven también compartió siete fotografías y un video de su bautismo que acompañó con un versículo de Salmos: "Siempre estoy salvada por su gracia, a través de la fe".

Sin mencionar a su familia, Lola aseguró que Jesús es la principal razón por la que se siente renovada: "Jesús cumplió su promesa de hacerme nuevo y renovó por completo mi mente. Es la única razón por la que estoy aquí hoy y ha hecho que mi vida valga la pena".

Lola es la hija menor de Charlie Sheen y Denise Richards, quienes estuvieron casados entre 2002 y 2006.

Charlie Sheen asegura que dejó atrás los escándalos en su vida

El actor estadounidense Charlie Sheen afirmó que el personaje que protagonizaba escándalos y llenaba titulares de los medios a nivel mundial ha quedado atrás y ahora disfruta de su tiempo junto a su familia. "Ya no estoy loco. Soy diferente a la persona que fui ayer. Estoy más enfocado y con una base firme en la realidad", manifestó en una entrevista que ofreció en 2012 a la revista People.

Tras una serie de peleas e insultos por parte de Sheen allá en 2011, el intérprete fue despedido de la serie Two and a Half Men y su personaje, Charlie Harper, tuvo que desaparecer repentinamente.

El 17 de noviembre de 2015, el actor reveló públicamente que es VIH positivo, diagnóstico que le habían dado unos cuatro años antes. Enterarse de que era portador del virus lo llevó a pensar en quitarse la vida, pero solo su madre pudo hacerle cambiar de opinión.

"Mi mamá estaba allí, en la misma habitación que yo y no podía hacer eso delante de ella. Y tampoco iba a permitir que ella me encontrara y tuviera que limpiar ese desastre", dijo en el programa Good Morning America.

En otra parte de su relato, Sheen agradeció los avances de la ciencia que lo ayudaron a sobrellevar la enfermedad. “Si me hubieran diagnosticado cáncer de estómago, de cerebro o incluso meningitis, tal vez no hubiera sobrevivido. Probablemente en ese caso no estaría sentado acá. Agradezco estar en una época en que hay medicamentos disponibles y eficaces para su tratamiento", concluyó.

