Hallan muerto a Francisco San Martin, actor de 'Days of Our Lives' y 'Jane the Virgin', a los 39 años

El actor español Francisco San Martín, quien venía desarrollando una prometedora carrera en Hollywood tras participar en producciones como Days of Our Lives y Jane the Virgin, murió el jueves 16 de enero a los 39 años. De acuerdo con la web oficial de la Oficina Forense de Los Ángeles, la causa de su deceso fue registrada como "suicidio por ahorcamiento".

En Days of Our Lives hizo el papel de Dario Hernández, participando en un total de 59 episodios entre 2010 y 2011. Su personaje aparece inicialmente como un ladrón antes de revelarse que estaba investigando un caso sin resolver.

En una entrevista que ofreció en 2016 para Afterbuzz TV’s Spotlight, San Martín recordó el día que la suerte lo acompañó para conseguir el papel. "Fue un poco loco porque estaba postulando para un rol pequeño", comentó. "La directora me dijo: 'Creo que encajas en el papel. Así que leí esas líneas y todo fue muy simple".

"Cuando estaba literalmente saliendo del set, recibí una llamada de que me querían para un papel con contrato. Nunca había escuchado que eso podría pasar. Esas son las anécdotas de Hollywood que casi nunca pasan", añadió.

Fue así que llegó a participar en la película Behind the Candelabra, dirigida por Steven Soderbergh, compartiendo créditos con Matt Damon y Michael Douglas. Además, formó parte de 16 episodios de The Bold and the Beautiful y siete episodios de Jane the Virgin junto a Gina Rodríguez. Su último trabajo en pantalla fue en el cortometraje Dot, dirigido por Tiffany Frances.

Quién es Francisco San Martín

Aunque nació en la ciudad española de Mallorca, la trayectoria de San Martín comenzó en Estados Unidos al participar en obras de teatro infantil en Montana, estado donde creció. Posteriormente regresó a España de adolescente, donde trabajó como modelo y actuó en numerosas obras y programas españoles antes de retornar a Estados Unidos para consolidar su carrera profesional.

El actor llevaba desaparecido de sus propias redes sociales varias semanas. Su última publicación es de septiembre, 2024, cuando compartió varias fotos de sus vacaciones.

Camila Banus, quien interpretó a Gabi, la hermana de Dario en Days of Our Lives, le dedicó un homenaje a través de sus historias de Instagram. "Pepe, ¿Qué puedo decir más que te amo y descansa en paz, mi amigo? Te quiero mucho, mucho, mucho. Ojalá te lo hubiera dicho más", escribió la actriz.

