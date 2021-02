"Los años maravillosos" cumple 33 años: Los protagonistas comparten sus mejores recuerdos de la serie. | Fuente: Instagram

El domingo 31 de enero en 1988, se estrenó por primera vez la serie “Los años maravillosos”. Después del evento de la Super Bowl de ese año, este programa vio la luz en la pantalla chica y desde ese momento, se volvió el favorito de muchos adolescentes de esa época.

Este año se han cumplido 33 años y sus protagonistas, Gwendolyne ‘Winnie’ Cooper y Paul Pfeiffer, interpretados por Danica McKellar y Josh Saviano, respectivamente, recordaron sus mejores momentos en esta producción que duró seis años.

Compartiendo una foto de su infancia, Saviano se luce junto a Fred Savage, quien le dio vida a Kevin Arnold y no dudó en escribir en un largo mensaje sobre cómo “Los años maravillosos” cambió su vida y la de toda una generación:

“En resumen, fue la encarnación misma de la adolescencia. Miró hacia atrás con nostalgia en un momento en la vida de todos que está lejos de ser perfecto, pero es crucial para nuestro desarrollo personal. Como la narración se resume perfectamente en el piloto, recordamos esos años con asombro”, reza su leyenda.

El actor recuerda con nostalgia los momentos que vivió con sus compañeros y lamenta que no pueda regresar a esas épocas. “Momentos que me enseñaron lealtad y amistad, desamor y triunfo, éxitos y fracasos. No puedes volver a la infancia, pero puedes tomar esos momentos que te hicieron ser y aplicarlos a tu vida diaria y hacia tus metas personales y contribuciones culturales”, continuó.

Asimismo, Danica McKellar, la popular ‘Winnie’ se mostró feliz de que “Los años maravillosos” haya cumplido 33 años y reveló sentirse honrada de formar parte de la infancia y adolescencia de muchos.

Hasta el momento, Fred Savage no ha compartido su recuerdo de la serie que duró seis temporadas, sin embargo, sus compañeros no dudaron en etiquetarlo en sus mejores fotos.

