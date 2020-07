"Los años maravillosos" tendrá un remake protagonizado por actores afroamericanos. | Fuente: 20th Century Fox

Una de las series más queridas volverá a la televisión con un pequeño giro.La cadena ABC trabaja en un reboot de "Los años maravillosos", a casi 30 años de su final, pero será protagonizada por una familia afroamericana. La meta es que, de aprobarse el guion, la comedia se empiece a producir en el 2021.

Mientras que la ficción original, protagonizada por Fred Savage, se centraba en una familia blanca de clase media durante la década de 1960; la nueva versión se enfocará en cómo una familia afrodecendiente de clase media que vive en Montgomery (Alabama, EE.UU.) también se aseguró de vivir los "años maravillosos" en la turbulenta década.

El reboot de "Los años maravillosos" tendrá como productor ejecutivo a Lee Daniels (cocreador de "Empire") y Saladin Patterson ("Big Bang Theory") como guionista. Además estarán presentes dos figuras del original: el cocreador Neal Marlens será consultor y el mismo Savage, que ha mantenido una larga carrera en Hollywood, asumirá la dirección.

MÁS DIVERSIDAD EN LA TV

La idea del reboot fue presentada a Karey Burke, la presidenta de ABC Entertainment, por Daniels, Patterson y Savage. Ella previamente manifestó que "Los años maravillosos" fue uno de los programas que le hicieron querer trabajar en la televisión.

El reinicio de la serie se produce en momentos en que los problemas de justicia racial han generado un gran impacto en la industria de Hollywood y en todo el mundo tras el asesinato de George Floyd bajo custodia policial.

La ficción llega en un momento en que el canal se prepara para empezar a grabar solo un puñado de pilotos, después de que la producción fue detenida por la pandemia del coronavirus. En los últimos años, ha mostrado más diversidad en sus comedias representando a diferentes comunidades como en "Black-ish", "Fresh Off the Boat" y, de menor forma, en "The Conners".

"Los años maravillosos" duró seis temporadas, de 1988 a 1993, con Fred Savage como Kevin Arnold, un adolescente que crece en una familia de clase media en los convulsos 60's y 70's. A los 13 años, se convirtió en el actor más joven en ser nominado al Emmy como Mejor Actor.

El elenco también estuvo integrado por Danica McKellar, Dan Lauria, Alley Mills, Olivia d'Abo, Jason Hervey y Josh Saviano.