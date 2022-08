Fred Savage suma al menos seis quejas en su contra lo que ocasionó su despido del reboot de la serie 'Los años maravillosos'. | Fuente: Difusion ABC / The Conners

Fred Savage, el actor que en la década de los 80 protagonizó "Los años maravillosos", se ha visto envuelto en un escándalo por presuntos actos de acoso y agresión sexual. Hace dos meses, el artista fue despedido de la nueva versión de la serie por conducta inapropiada.

Según el medio The Hollywood Reporter, son seis las mujeres de su equipo de trabajo que declararon en su contra. Las denunciantes, que prefieren mantenerse en el anonimato, coincidieron en que Savage tiene "dos lados muy diferentes": un compañero muy carismático y un alter ego mucho más oscuro", que las hacía sentir incómodas.

A estas denuncias, se suma el testimonio de una exempleada, que narró un desagradable episodio que habría vivido con él cuando tuvieron una salida junto a otros amigos. En un momento de la noche ella se dirigió al baño, pero al salir, Fred Savage la estaba esperando, luego la empujó contra la pared y la besó sin su consentimiento.

De acuerdo a la información del citado medio, las víctimas decidieron romper su silencio debido a la "extraña relación" que el actor habría tenido con una de sus colaboradoras más jóvenes, pues se dice que ella habría sido manipulada por Savage para que viva con él.

Niega acusaciones

Luego de los señalamientos en su contra, el actor detrás de Kevin Arnold emitió un comunicado para afirmar que los incidentes que se mencionan jamás ocurrieron, y agrega estar devastado por no poder lograr que las personas con las que trabaja lo vean como un buen compañero.

"Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido", publicó.

Sin embargo, el intérprete dijo que tomará acciones para cambiar cualquier cosa que haya sido mal vista. "Trabajaré para cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien", agregó Fred Savage, quien actualmente tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Jennifer Lynn Stone.

