Lou Ferrigno, el increíble Hulk, cancela su visita a Perú tras cirugía en la rodilla

Lou Ferrigno cancela su visita a Lima. | Fuente: Día del Comic Festival

Lou Ferrigno, recordado por dar vida al colosal Hulk en la clásica serie de los años 70, ha cancelado su esperada visita al Perú debido a un contratiempo en su salud. El actor iba a participar en el Día del Cómic Festival 2024.



Ferrigno, además de su papel en la serie El Increíble Hulk, ha dejado su huella en la pantalla grande con películas como El desafío de Hércules y Sinbad of the Seven Seas. Además, prestó su voz para Hulk en las películas de The Avengers, donde Mark Ruffalo es el encargado de interpretar a Bruce Banner.

¿Qué le pasó a Lou Ferrigno?

Según un comunicado en las redes sociales del Día del Cómic Festival, el actor estadounidense tuvo complicaciones tras una operación en la rodilla que lo llevaron de vuelta al hospital debido a una infección.



En un conmovedor video compartido por el festival, Ferrigno explica a sus fans que está en proceso de recuperación de una "cirugía importante", que lamentablemente le impide asistir al evento este año. Sin embargo, promete estar presente en la siguiente edición.



El comunicado de la organización también insta a los fans a acercarse el 4 de mayo desde las 8 p.m. al escenario principal del evento, que se realizará en la Av. de La Peruanidad, en Jesús María, para enviarle un mensaje de apoyo a Ferrigno: "Recupérate pronto, Lou".

¿Cuándo y dónde será de Día del Comic Destival 2024?

El Día del Cómic Festival 2024 se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo en la Av. de La Peruanidad, en Jesús María. Entre los invitados se encuentran Hiroshi Tokoro, conocido por la serie japonesa Detective motorizado Jiban, así como los actores de Power Rangers, Jack Guzmán y Phillip Andrew, de la temporada Fuerza Salvaje.



El evento contará con más de 100 tiendas de venta de productos temáticos, 30 artistas nacionales, incluyendo ilustradores, caricaturistas e historietistas, una zona dedicada a fotos temáticas, música en vivo, concursos de cosplay y muchas otras actividades. Las entradas están disponibles en Joinnus.

