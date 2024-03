Lou Ferrigno, el increíble Hulk, llega a Lima para el Día del Comic Festival 2024

Lou Ferrigno, conocido por su papel como el increíble Hulk, visitará Lima por primera vez. | Fuente: Instagram: @diadelcomicfestival

Aunque Mark Ruffalo ha interpretado a Bruce Banner durante más de una década junto a The Avengers, el fandom no olvida a Lou Ferrigno, el actor que originalmente dio vida al gigante verde en El increíble Hulk, la icónica serie de la década de 1970.



Ferrigno, quien también interpretó a héroes como Hércules y Sinbad en el cine, ha confirmado su presencia en el Día del Cómic Festival 2024, según anunció la organización en redes sociales.



“Hola a todos soy el gran Lou Ferrigno, el increíble Hulk. Estaré en Lima en el Día del Cómic, desde el 3 al 5 de mayo. No puedo esperar para estar ahí, por primera vez en Lima, para conocer a todos mis fanáticos”, expresó Ferrigno en un video.

¿Qué otros invitados llegan al Día del Comic Festival 2024?

Además de Lou Ferrigno, el Día del Cómic 2024 ha anunciado la presencia de otros famosos invitados, como el actor Hiroshi Tokoro, conocido por la serie japonesa Detective motorizado Jiban, así como los actores de Power Rangers, Jack Guzmán y Phillip Andrew, de la temporada Fuerza Salvaje.



También se harán presentes el actor Rory Ross, quien partició como stormtrooper, Tusken raider y como el Mandalorian Cover Commander en las nuevas series de la franquicia de Star Wars; y a Amancay Nahuelpan, destacado dibujante chileno de DC Comics, quien trabajó en títulos como Batman, Wonder Woman y Liga de la Justicia.

El actor Jack Guzmán interpretó a Danny en la serie 'Power Rangers Fuerza Salvaje'. | Fuente: Instagram: @diadelcomicfestival

¿Cuándo y dónde será de Día del Comic Destival 2024?

El Día del Cómic Festival 2024, con la destacada presencia de Lou Ferrigno, conocido como el increíble Hulk, se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo en la Av. de La Peruanidad, en Jesús María.



El evento contará con más de 100 tiendas de venta de productos temáticos, 30 artistas nacionales, incluyendo ilustradores, caricaturistas e historietistas, una zona dedicada a fotos temáticas, música en vivo, concursos de cosplay y muchas otras actividades.

El actor Phillip Andrew interpretó a Merrick en la serie 'Power Rangers Fuerza Salvaje'. | Fuente: Instagram: @diadelcomicfestival

¿Quién es Lou Ferrigno?

Lou Ferrigno es un fisicoculturista y actor estadounidense retirado, famoso por su papel en la serie El Increíble Hulk. Ferrigno interpretó a Hulk durante las cinco temporadas de la serie, mientras que Bill Bixby hizo su alter ego, Bruce Banner (David en la serie).



Gracias a ese papel, Ferrigno alcanzó fama mundial. Aunque otros actores como Mark Ruffalo, Eric Bana y Edward Norton han interpretado al monstruo verde en diferentes adaptaciones, ninguno ha logrado igualar la popularidad que alcanzó el Hulk de Ferrigno.



También ha protagonizado películas como El desafío de Hércules y Sinbad of the Seven Seas. Además, prestó su voz para Hulk en las películas de The Avengers, donde Mark Ruffalo es el encargado de interpretar a Bruce Banner.

