Creador de X-Men ‘97 es despedido antes del estreno de la nueva serie en Disney+

X-Men ’97, la secuela de la icónica serie animada de X-Men, llegará al streaming sin contar con la presencia de su creador, Beau DeMayo. Según información de The Hollywood Reporter y Variety difundida el último martes, el escritor original de la nueva historia de los populares mutantes fue despedido por Marvel Entertainment, empresa productora estadounidense dueña de los derechos de la saga en cine y televisión.

DeMayo se estaba preparando para el lanzamiento de X-Men ’97 al streaming, por medio de Disney Plus, el próximo miércoles 20 de marzo. El escritor había concluido con el guion de la segunda temporada de la serie, además, estaba “alineando a la prensa y haciendo planes para asistir al estreno del programa en Hollywood este 13 de marzo”. No obstante, fue retirado de la industria.

“Incluso, Beau DeMayo estaba discutiendo ideas sueltas para una tercera temporada como miembros de su equipo”, precisó The Hollywood Reporter, medio que reveló que a principios de la semana “Marvel y DeMayo de repente se separaron” sin dar una explicación a los seguidores de X-Men que esperan ver el programa que continúa con la recordada serie de Fox Kids de los 90.

“El correo electrónico de su empresa fue desactivado y se informó al elenco y al equipo que ya no estarán en el proyecto. La cuenta de Instagram de DeMayo, que alguna vez fue una fuente de actualizaciones de X-Men, fue eliminada. No se dio ninguna razón para el despido”, acotó el mencionado portal.

X-Men ’97 marcará el regreso de la serie con Cíclope, Wolverine, Jean Grey, Bestia, Tormenta, entre otros.Fuente: Marvel Studios

Marvel despide a Beau DeMayo tras contratarlo el 2021

Beau DeMayo fue contratado por Marvel en noviembre de 2021. En su momento, la noticia tuvo “cierto nivel de entusiasmo” ya que la historia de vida del productor coincidía con el entorno de la mayoría de los personajes de X-Men, personas adoptadas y que se sentían diferentes al resto.

“Su identidad como hombre negro gay ayudaba al proyecto, también hablaba sobre cómo crecer como el hijo adoptado de padres blancos y una hermana coreana en el Sur. DeMayo hizo que los personajes de X-Men, y sus luchas por ser aceptados por la sociedad, se sintieran personales para él”, acotó el medio.

Cabe mencionar que Beau DeMayo ya había trabajado antes con Marvel y Disney Plus. El guionista escribió Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac. Del mismo modo, hizo Blade, el próximo filme protagonizado por Mahershala.

El guionista también estuvo en series como: Star Trek: Strange New Worlds, la película de Netflix; The Witcher, protagonizada por Henry Cavill; el filme animado The Witcher: Nightmare of the Wolf, y dos cortos animados: League of Legends, Absolution y Antes del amanecer.

Beau DeMayo fue contratado por Marvel Animation en noviembre de 2021. | Fuente: Instagram

¿De qué trata X-Men ’97, la nueva serie de Disney+?

X-Men ’97 retoma la historia de la serie original que fue transmitida de 1992 hasta 1997, presentando al famoso grupo de mutantes, que utilizan sus dones para proteger un mundo que los rechaza y teme. En esta nueva entrega constará de 10 episodios donde los protagonistas se enfrentarán a desafíos sin precedentes para luchar por la justicia.

Muchos personajes clásicos hacen su regreso, entre ellos Rogue, Bestia, Gambito, Jean Grey, Wolverine, Tormenta, Jubilee y Cíclope. Los diseños se mantienen fieles a la apariencia original, pero con un toque más moderno, asegurando así que los fans disfruten de la nostalgia mientras se sumergen en nuevas aventuras.

