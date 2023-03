Diego Boneta fue el encargo de dar vida al 'Sol de México' en "Luis Miguel, la serie". | Fuente: Netflix

Al actor Diego Boneta le ocurrió lo mismo que a otros intérpretes que se sumergen a tiempo completo en sus personajes: empezó a comportarse como el mismo Luis Miguel, la estrella de la música latinoamericana a quien dio vida en una serie que Netflix estrenó en 2018 y tuvo tres temporadas de duración.

En una entrevista para Televisa, Boneta confesó que no podía abandonar su rol del 'Sol de México' a tal punto que hubo un momento en el que comenzó a hablar como él.

"Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente", reveló.



No fue hasta las siguientes entregas que Diego Boneta pudo manejar mejor esta inmersión en la piel del cantante de "La incondicional". "Sí fue como todo un proceso de meses después de como 'a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez'", comentó al respecto.

"Terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban los prostéticos o salía de ahí, era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí...", añadió Boneta, quien luego de "Luis Miguel, la serie" ha participado en películas como "New Order", "El padre de la novia", entre otros proyectos.

Diego Boneta y el reto de dar vida a Luis Miguel en sus 50 años

En octubre de 2021, a propósito del estreno de "Luis Miguel, la serie", Diego Boneta habló acerca de su compleja caracterización para dar vida al ‘Sol de México’ en su etapa más adulta, debido a que la serie abordaba la época más cercana a la actualidad.

“Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años, la caracterización es una locura y son seis horas diarias de aplicación y todo”, confesó en aquel mes a Milenio el actor mexicano, quien ha dado vida a vida a 'Luismi' desde la primera temporada de la producción biográfica de Netflix. Sin embargo, no solo esa es la parte más dura, sino también la preparación para el personaje.







“No nada más es la caracterización, sí hay un trabajo actoral, psicológico, emocional de ponerte en esas situaciones o imaginarte estar en esas situaciones y es el Luis Miguel más oscuro y en su punto más bajo que hemos visto en todas las temporadas. Es lo más difícil que he hecho actoralmente, por mucho”, agregó Diego Boneta.



Desde el 2018, Diego Boneta es el rostro televisivo de Luis Miguel ante el éxito que obtuvo “Luis Miguel, la serie” en Latinoamérica. Para el intérprete, fue una “gratitud enorme” haber podido protagonizar la ficción, la cual destaca es mucho más humana de todo lo que se ha visto acerca del cantante.

