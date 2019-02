¿Aparecerá Aracely Arámbula en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie"? Esta es una de las preguntas que más se cuestionan los fanáticos de la serie biográfica del cantante, que es producida por Netflix.

Sin embargo, la actriz de 43 años y ex pareja de Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos, aclaró que su y la de sus hijos no serán representadas en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

Aracely Arámbula acudió a la avant premier de la versión mexicana de la película "La boda de mi mejor amigo" y se animó a responder a la prensa que se dio cita en el evento.

"Que lista ni que lista, ya están listos mis abogados. Ellos son los que van a estar listos… No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos, y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad. El señor (Luis Miguel) canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida”, dijo Arámbula a los medios de comunicación.



La intérprete reveló que no le "interesa" aparacer en la serie de Luis Miguel porque ella tiene su propia "carrera" y no quiere que expongan la vida de sus hijos.

"A mí me encantaría que no nos saquen, porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos, porque son menores de edad, y no tendrían por qué exponerlos. Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también", señaló.

Finalmente, bromeando con los periodistas Aracely Arámbula dijo: "Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo".

Aún no ha sido confirmada la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", pero se especula que estará centrada en la vida adulta del cantante y mostrará sus sonados romances.