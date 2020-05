Luisana Lopilato reveló que su esposo Michael Bublé recibió amenazas de muerte. | Fuente: Instagram

Luisana Lopilato contó que su esposo Michael Bublé recibió amenazas de muerte, luego de que fuera acusado por maltrato doméstico en las redes sociales. Como se recuerda, durante una transmisión en Instagram, las reacciones del cantante fueron descritas como agresivas por cibernautas, quienes pidieron justicia por la actriz argentina.

Después del incidente, la artista negó las acusaciones de maltrato y calificó estos comentarios como malintencionados por no conocer a su familia. Recientemente, la ex Rebelde Way reveló que amenazaron de muerte a Bublé.

“Recibí mucho amor de la gente, pero en algún momento sentí -y todavía siento- un poco de miedo. No sabes la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciéndome que cuando Mike llegara a la Argentina lo iban a matar”, expresó Luisana Lopilato, al programa argentino “Intrusos”, sobre los ataques contra su marido.

En ese sentido, la actriz se sinceró sobre lo que sintió en el momento de las acusaciones de maltrato contra el canadiense en las redes sociales. Aclaró que los mensajes de contenido positivo fueron muchos más, pero no fue agradable experimentar el miedo de las amenazas.

“No es lindo que te amenacen de muerte, tengo millones de amenazas. Lo más lindo tapa todo eso, pero me da miedo”, dijo Luisana Lopilato en referencia a lo que desencadenaron las acciones de Michael Bublé durante una transmisión en vivo en Instagram.

“Lo que sí te voy a decir es que sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme, lo lograron. Porque, así y todo, saliendo a explicar cuál era mi verdad, a muchos no les alcanzó. Y siguen alimentando algo que no era verdad”, agregó sobre las especulaciones de maltrato en su matrimonio.

Nuevamente, Luisana Lopilato defendió a su esposo y padre de sus tres hijos. “Mike es un caballero que siempre está preocupado por tratar de hacerme aún más feliz de lo que ya soy (…) Ama nuestro país, le encanta ir para allá, acompañarme. Para él es como estar de vacaciones, le encantan los amigos que hizo en nuestro país. Todo esto lo vivió con mucho dolor”, comentó sobre Michael Bublé.