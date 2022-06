Luisito Carrión fue vocalista de "La Sonora Ponceña" e interpretó temas como 'Fuego en el 23', 'Yaré', y más. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: Angel M. Rivera

El sonero Luisito Carrión, exvocalista de 'La Sonora Ponceña', tuvo que ser llevado de emergencia al hospital después de sufrir una afección cardiaca a minutos de presentarse en concierto en la feria de Tuluá, en la región del Valle del Cauca, Colombia.

El intérprete de famosos temas como ‘Fuego en el 23’, ‘La fuga’, ‘Yaré’, entre otros, fue auxiliado por los paramédicos de la ambulancia, quienes, según medios colombianos, recibió maniobras de reanimación.

“Fue atendido de manera oportuna en nuestro servicio de urgencias por médicos especialistas en medicina interna, quienes determinaron la importancia de continuar unos protocolos de salud de mayor complejidad, siendo remitido a otra institución de salud por cuenta de sus familiares”, informó el hospital sobre la salud de Luisito Carrión.

Asimismo, la jefa de prensa del evento de salsa, Ana Espejo, reveló que la organización está pendiente de la evolución del artista de 59 años.

“Estamos muy pendientes a la evolución de Luisito Carrión; sin embargo, no creemos que se vaya a presentar en otra oportunidad por su condición y porque hay una programación ya establecida”, sostuvo.

¿Quién es Luisito Carrión?

Ángel Luis Carrión Cáceres, más conocido como Luisito Carrión, se interesó en la música desde muy pequeño, ya que su padre era Angel Ruiz Carrión, director musical de la Orquesta Kafé, un conjunto que interpretaba salsa, boleros y merengues, lo integró en sus filas cuando tenía 13 años.

Su etapa musical fue fructífera ya que en 1984 formó parte de la orquesta de Bobby Valentín. Ahí lanzó temas tan populares como ‘El agua’, ‘El señor de las señoras’, Ramos de flores, ‘Como lo hago yo’.

Después de cinco años, Luisito Carrión emprendió vuelo a dos instituciones musicales: La Puertorriqueña de Don Perigñón (con la que grabó en 1989 ‘La fuga’) y ‘La Sonora Ponceña’ (que lo tuvo como vocalista entre el 90 y el 92, dándole la oportunidad de cantar temas como ‘Yaré’ y ‘A comer lechón’).

La etapa solista de Carrión, que se inició inmediatamente después, le permitió cimentar su fama como un sonero de agradable y profunda voz, aunque no significó precisamente un aumento de su productividad discográfica; tendrían que pasar tres años entre el debut, “Y ahora voy yo” (1992), y su sucesor, “Con respeto” (1995); y hasta cinco años para que se lanzara “Sin tu amor” (2000), el tercer y hasta el momento último álbum individual del boricua.

