Nelly Rossinelli tendrá su propio programa tras el final de 'El gran chef famosos'

EP40 | ¿Lavas el pollo antes de cocinar? Errores y mitos en la cocina

Esta es una pregunta sumamente común y siendo una práctica cotidiana, requiere una respuesta con base científica. Atender este episodio requiere de lápiz y papel en mano, para tomar nota de todos los datos y compartirlos con quien más lo necesite.Invitada: Mayra Anticona Barreto, licenciada en Nutrición, máster en Calidad y Seguridad Alimentaria, doctora en Ciencias de la Alimentación.Referencias: - Shruti Sethi, Swarajya Laxmi Nayak, Alka Joshi, Ram Roshan Sharma, 5 - Sanitizers for fresh-cut fruits and vegetables, Editor(s): Mohammed Wasim Siddiqui, Fresh-Cut Fruits and Vegetables, Academic Press, 2020, Pages 99-119, ISBN 9780128161845, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816184-5.00005-7. - FAO y OMS. 1969. Principios generales de higiene de los alimentos. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 1-1969. Comisión del Codex Alimentarius. Roma. 7 FAO y OMS. 2003. Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 53-2003. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.