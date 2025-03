Lula celebra el Oscar de 'Aún estoy aquí': "Es el día de sentir aún más orgullo de ser brasileño"

La exmandataria Dilma Rousseff se sumó a las celebraciones por el triunfo de Aún estoy aquí en el Oscar 2025, resaltando el reconocimiento al cine y la cultura brasileña.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su emoción tras la victoria de Aún estoy aquí (Ainda estou aqui) en los Oscar 2025. "Hoy es un día para sentir aún más orgullo de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, principalmente, de nuestra democracia", escribió en sus redes sociales.

La cinta, dirigida por Walter Salles, se llevó la estatuilla a Mejor Película Internacional, convirtiéndose en el primer filme brasileño en ganar en esta categoría. Inspirada en las memorias del escritor Marcelo Rubens Paiva, la historia sigue la lucha de su madre, Eunice Paiva, contra la represión militar en Brasil durante los años 70.

Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo.



O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o… pic.twitter.com/Boi8KQzwxJ — Lula (@LulaOficial) March 3, 2025

Las palabras de Lula para Aún estoy aquí

Lula también dedicó unas palabras a Fernanda Torres, quien interpreta a Eunice, y a su madre, Fernanda Montenegro, destacando su talento y compromiso con el cine brasileño. "Querida Fernanda, honraste a Brasil con tu brillante actuación y encantaste al mundo entero interpretando a la gran Eunice Paiva", escribió.

En otra publicación en X (antes Twitter) compartió una foto de la película junto al mensaje: "Felicitaciones a todos los involucrados en esta extraordinaria obra que mostró a Brasil y al mundo la importancia de la lucha contra el autoritarismo. ¡Viva el cine brasileño, viva Ainda estou aqui!".

Entre los primeros en celebrar el triunfo de Aún estoy aquí en el Oscar 2025 también estuvo la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien lo calificó como "un reconocimiento de la fortaleza de la cultura brasileña. Un homenaje merecido a nuestro cine".

La cinta de Walter Salles ganó el Oscar 2025 a Mejor Película Internacional y fue nominada a Mejor Película y Mejor Actriz.Fuente: Sony Pictures Releasing

El triunfo de Brasil en los Oscar 2025

La cinta de Walter Salles llegó a los Oscar 2025 este domingo con tres nominaciones: Mejor Película, Mejor Actriz (Fernanda Torres) y Mejor Película Internacional. Si bien las dos primeras estatuillas fueron para Anora, de Sean Baker, y Mikey Madison, en una sorpresiva victoria sobre Demi Moore, la producción brasileña no se fue con las manos vacías.

En la contienda por Mejor Película Internacional, Aún estoy aquí superó a fuertes rivales como Flow (Letonia), The Girl with the Needle (Dinamarca), The Seed of the Sacred Fig (Alemania) y Emilia Pérez (Francia), el polémico narcomusical que había dominado la temporada de premios en la categoría hasta la noche del Oscar.

