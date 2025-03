Oscar 2025: Adam Sandler sorprende al usar sudadera y shorts en medio de la gala de los premios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los premios Oscar 2025 tuvieron su momento más ocurrente —y divertido— protagonizado por Adam Sandler. ¿Qué pasó? Resulta que el actor y comediante sorprendió a todos los asistentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, al usar una sudadera con capucha color turquesa y unos shorts deportivos con zapatillas de correr y medias cortas.

Con un estilo informal y con su conocido sentido del humor, Adam Sandler marcó el momento más gracioso en la gala. Fue antes de iniciar con los premios de la Academia que el presentador Conan O’Brien no dejó pasar desapercibida la vestimenta usada por el actor.

En efecto, Conan O’Brien pidió a las cámaras de los premios Oscar enfocar a Adam Sandler, quien estaba sentado mirando la ceremonia mientras las personas alrededor de él se reían del divertido momento. “Nadie pensó en lo que llevaba puesto hasta que lo mencionaste”, le dijo Sandler a O’Brien.

Al ser descubierto, el actor de las películas Happy Gilmore y Como si fuera la primera vez no dudó en resaltar su vestimenta en la premiación.

“Me gusta cómo me veo porque soy una buena persona. No me importa lo que me pongo o lo que no me pongo. ¡Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi sudadera mullida te ofendieron tanto que tuviste que burlarte de mí frente a mis compañeros!”, expresó Sandler.

Finalmente, el también productor y cantante afirmó estar cómodo con su vestimenta. Acto seguido, se acercó a saludar a Timothée Chalamet, a quien le dio un ameno abrazo para luego retirarse de la ceremonia entre aplausos y risas.

Conan O'Brien pidió a las cámaras enfocar a Adam Sandler al notar su vestimenta.Fuente: AFP

Conan O'Brien abrió su presentación en los Oscar 2025 con parodia de La sustancia

Conan O'Brien demostró su característico humor irreverente desde el inicio de la gala. La ceremonia comenzó con un montaje cinematográfico en homenaje a Los Ángeles tras los recientes incendios forestales, seguido del número musical con de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

El presentador finalmente hizo su gran entrada de una manera inesperada; saliendo de la espalda de Demi Moore en un sketch que parodiaba la película La Sustancia.

Los Oscar 2025 se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Emilia Pérez liderando la entrega con 13 nominaciones, seguida del drama de posguerra The Brutalist y el musical Wicked, con 10 candidaturas cada una.

Adam Sandler se acercó a saludar a Timothée Chalamet tras ser enfocado por su vestimenta.Fuente: AFP

Harrison Ford canceló su participación en los Oscar 2025 por problemas de salud

Harrison Ford canceló su aparición en la gala de los Oscar 2025, programada para este domingo, debido a un diagnóstico de herpes zóster. La estrella de Star Wars e Indiana Jones decidió ausentarse del evento para enfocarse en su recuperación.

Tras conocerse la noticia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Mark Hamill es el encargado de cubrir la ausencia de Ford.

Antes de verse obligado a cancelar su participación en los Oscar 2025, Harrison Ford asistió a los Premios SAG 2025 el pasado fin de semana. Durante la ceremonia, protagonizó un momento divertido al interrumpir la introducción de su compañera de reparto en Shrinking, Jessica Williams.

