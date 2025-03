'Aún estoy aquí' de Brasil se impone a 'Emilia Pérez' en el Oscar 2025 a mejor película internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil conquistó el primer Oscar de su historia este domingo en Hollywood con Aún estoy aquí, un drama sobre la desaparición del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura militar en la dictadura militar que triunfó como mejor película internacional.

La cinta dirigida por Walter Salles venció en la codiciada categoría a Emilia Pérez (Francia), The Girl with the Needle (Dinamarca), The Seed of the Sacred Fig (Alemania) y Flow (Letonia).

Aún estoy aquí hace historia en los Oscar

Además de competir por el Oscar a Mejor película internacional, para sorpresa de toda la prensa brasileña, Aún estoy aquí, también fue incluida entre las candidatas a mejor película.

Es la primera vez en la historia de los Oscar que una película brasileña está entre las nominadas a mejor película.

De qué trata Aún estoy aquí

El filme brasileño de Walter Salles cuenta la historia de una madre, interpretada por Fernanda Torres, que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por la desaparición de su marido durante el control cada vez más estricto que ejerció la dictadura militar en Brasil.

Salles ya había sido nominado al Oscar en 1999 con su filme Estación Central (Central do Brasil) protagonizado por Fernanda Montenegro, madre de Torres, que por aquel entonces también ganó el Globo de Oro e igualmente fue candidata al Oscar.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis