Dennis Rodman hace curiosas revelaciones sobre su relación con Madonna. | Fuente: Instagram

El exbasquetbolista Dennis Rodman ha asegurado que, a principios de los noventa —cuando la reina del pop interpretó a Breathless Mahoney en “Dick Tracy”—, tuvo una corta relación con la cantante, que podría haberse extendido si él hubiera aceptado el dinero que ella le habría ofrecido.

“Me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares”, aseguró el deportista en declaraciones al programa radial The Breakfast Club. Según contó Rodman, la intérprete de “Like a Virgin” lo habría llamado por teléfono para informarle que estaba ovulando, por lo que buscaba que él se presente en su casa.

“Estaba en un casino y me llamó. Me dijo: ‘Dennis, estoy ovulando’. Y yo, pensando que era una broma, le dije que podría estar ahí en unas cinco horas. Les comenté incluso a los de la mesa que me guardaran el turno, que volvería con más dinero. El caso es que me envió un avión privado, así que fui para allá, hice lo mío y volví para seguir jugando", aseguró.

UNA REVELACIÓN SOBRE LOURDES LEÓN

A pesar de que el deportista y la cantante no llegaron a tener un bebé, Rodman asegura que una de las hijas de Madonna, Lourdes León, fue concebida con un “contrato” similar al que le propuso la reina del pop. Además de ella, Madonna tiene tres hijas más: Mercy James, Stelle y Esther Ciccone.

Finalmente, el jugador de baloncesto aseguró que, en 1993, él la ayudó a que su carrera despegue nuevamente, puesto que “estaba en declive”. “Empezó a salir conmigo porque era un chico malo y eso le gustaba. Mi fama iba en aumento y ella lo aprovechó para recuperar parte de la suya” dijo Rodman.