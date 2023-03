La cantante y el boxeador posan juntos en el gimnasio Bredwinners de Manhattan, en Nueva York. | Fuente: Instagram

Luego de poner fin a su romance con el modelo Andrew Darnell, Madonna ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Según Daily Mail, la 'Reina del pop' mantiene una relación sentimental con un boxeador llamado Josh Popper. Días atrás, el deportista de 29 años (35 menos que ella), usó sus redes sociales para compartir unas imágenes en las que ambos aparecen abrazados.

Popper también ejerce como entrenador en el gimnasio Bredwinners de Manhattan (Nueva York) y tiene como pupilo a uno de los hijos de la intérprete; esto respondería a la pregunta de cómo Josh habría llegado a la vida de la artista.

"En sus clases no te enseña solo a moverte en el ring, sino también a moverte en la vida", señala un alumno del deportista a la publicación. "Se adapta al nivel de los alumnos y les da técnica para usar cuerpo y cerebro para aprender una nueva habilidad, desarrollar fuerza y moverse funcionalmente", agregó.

Antes de descubrir su pasión por el boxeo, Popper se graduó en la Universidad de Rowan en Glassboro (Nueva Jersey) donde integró un equipo de fútbol americano. Después hizo pruebas para entrar a dos equipos de la NFL (National Football League), pero no lo consiguió. Además, ha sido vendedor de seguros en la compañía New York Life, una de las más grandes de Estados Unidos.

Hace poco, Madonna atravesó una crisis por las críticas a su aspecto físico durante los Grammy 2023 y su ruptura con Andrew Darnell, un modelo de 23 años. La cantante ha atravesado recientemente un desafortunado momento en lo personal luego de la muerte de Anthony Ciccone, su hermano mayor.

Madonna se defiende de las críticas por su aspecto físico

La cantante estadounidense Madonna, criticada en redes sociales por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy 2023, se defendió de sus detractores de forma categórica alegando que no tiene por qué "pedir perdón".

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En la ceremonia de los Grammy 2023, Madonna abrió la actuación de Kim Petras y Sam Smith. Pero, en lugar de llamar la atención por su discurso, un alegato en defensa de los "rebeldes", en redes sociales se criticó su aspecto físico y en especial la apariencia de su rostro, tras sus diversas operaciones estéticas.

"He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", señaló.

Contra la misoginia y discriminación

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado "la cara de cualquiera" y consideró que, "una vez más", se ve "atrapada" por la "discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos".

Un mundo, concluyó, "que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. (...) Como decía Beyoncé, 'No me romperán el alma'".

