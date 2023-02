Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros, directora de cine y productora discográfica. | Fuente: Instagram

La cantante estadounidense Madonna, criticada en redes sociales por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy 2023, se defendió de sus detractores de forma categórica alegando que no tiene por qué "pedir perdón".

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En la ceremonia de los Grammy del pasado domingo, Madonna abrió la actuación de Kim Petras y Sam Smith. Pero, en lugar de llamar la atención por su discurso, un alegato en defensa de los "rebeldes", en redes sociales se criticó su aspecto físico y en especial la apariencia de su rostro, tras sus diversas operaciones estéticas.

"He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", señaló.

Contra la misoginia y discriminación

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado "la cara de cualquiera" y consideró que, "una vez más", se ve "atrapada" por la "discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos".

Un mundo, concluyó, "que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. (...) Como decía Beyoncé, 'No me romperán el alma'".

Cancelan su película biográfica de Madonna

Sin ofrecer mayores detalles, Universal Pictures canceló el proyecto sobre la película biográfica de Madonna, informó el portal Variety. La cinta iba a contar con la 'Reina del pop' como directora y coguionista junto a Brook Busey-Hunt, más conocida por el seudónimo 'Diablo Cody'.

Meses atrás, se informó que la cantante eligió a Julia Garner como protagonista. La joven actriz es conocida por su papel en la serie Ozark y ganó notoriedad en el cine gracias a su rol en la película The Assistant y en la serie Inventing Anna.

Según la publicación, una de las razones de la cancelación se debe al inicio de la gira mundial 'The Celebration', con que la Madonna pretende celebrar sus 40 años de trayectoria.

¿Retomará el proyecto?



No obstante, fuentes ligadas al proyecto, señalan que Madonna todavía tendría intenciones de impulsar la biopic en el futuro. "He tenido una vida extraordinaria, (así que) debo hacer una película extraordinaria", señaló a Variety meses atrás.

“También fue un ataque preventivo, porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos. Así que puse un pie en la puerta y dije: 'Nadie va a contar mi historia, solo yo'", acotó.

"Tengo un guion muy largo, que es muy difícil para mí acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades", mencionó la cantante. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.