Desde sus redes sociales, Madonna le dedicó un mensaje afectuoso a su difunto hermano mayor. | Fuente: Instagram / Madonna

El último domingo, medios estadounidenses dieron a conocer la muerte de Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna, a los 66 años. La noticia fue confirmada por el músico Joe Henry, esposo de Melanie, hermana de la estrella pop, quien le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales.

"Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte", escribió en su cuenta de Instagram.



Madonna le dedicó mensaje a su hermano

No fue hasta un día después, el 27 de febrero, que Madonna reaccionó al fallecimiento de su hermano, con quien tenía una conocida mala relación. Sin embargo, su mensaje, publicado en la sección de historias de su perfil de Instagram, fue afectuoso y recordó lo más importante que Anthony Ciccone le enseñó en vida.

"Gracias por volar mi mente cuando era niña y presentarme a Charlie Parker, Miles Davis, el budismo, el taoísmo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, el pensamiento expansivo, fuera de la caja. Plantaste muchas semillas importantes...", escribió la 'Reina del pop' sobre una fotografía en la que aparece junto a varios amigos y su hermano.

Madonna y el sentido mensaje que le dedicó a su hermano Anthony Ciccone. | Fuente: Instagram / Madonna

Una relación complicada

Anthony Ciccone fue el mayor de los seis hijos que tuvo Tony Ciccone con su primera esposa, de quien Madonna heredó su nombre. A lo largo de su vida, sufrió de problemas con el alcohol, una adicción de la que su hermana famosa trató de salvarle en repetidas ocasiones, aunque él se negó a recibir su ayuda.

"Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja", dijo el difunto hermano mayor de la cantante de "Like a Virgin" para el diario The Michigan Messenger, en 2011. "Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia", agregó entonces.

Un año antes de esa entrevista, los medios reportaron que vivía como indigente bajo un puente en Michigan (EE.UU.) y comía en comedores sociales. No fue hasta el 2018 que aceptó el apoyo de su familia para rehabilitarse, luego de pasar más de siete años en las calles. Aquel año, se reunió nuevamente con los suyos para Navidad.

